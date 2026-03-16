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saúde Recife inicia nesta terça-feira (17) imunização de vacina do Butantan contra a dengue Vacina será destinada aos profissionais de saúde da Atenção Primária que atuem no Sistema Único de Saúde

Com 3.682 doses disponíveis, o Recife iniciará, nesta terça-feira (17), a aplicação da vacina contra a dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. O imunizante é o primeiro contra a doença a ser ofertado em dose única.

De acordo com a gestão municipal, inicialmente, a vacina será destinada aos profissionais de saúde da Atenção Primária que atuem no Sistema Único de Saúde (SUS).

Serão contemplados agentes comunitários de saúde, enfermeiros, médicos e outros profissionais cadastrados.

A vacina Butantan-DV foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no início de dezembro e desenvolvida para o público entre 12 e 59 anos.

“Começar pelos profissionais da atenção primária, que estão diariamente nos territórios e em contato direto com a população, é também uma forma de proteger quem cuida e fortalecer ainda mais a capacidade de resposta do SUS”, ressaltou a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

O total de doses disponibilizadas corresponde a 40% da estimativa do público contemplado nesse momento.

Segundo a Prefeitura do Recife, a vacina utiliza a tecnologia de vírus vivo atenuado, a mesma empregada em outros imunizantes amplamente aplicados, como as vacinas contra febre amarela, poliomielite oral e a tríplice viral.

O imunizante apresentou eficácia global de 74,7% contra casos sintomáticos de dengue na faixa etária destinada e demonstrou 89% de proteção contra formas graves da doença e contra quadros com sinais de alarme.

Os estudos apontam que, entre as pessoas imunizadas, a carga viral da infecção tende a ser menor.

Antes da vacina da nova fabricante, o Recife realizava a imunização contra a dengue em esquema de duas doses, no público de 10 a 14 anos, alcançando 42.724 pessoas com a primeira dose da vacina e 18.299 com a segunda.

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