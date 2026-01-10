A- A+

INTERVENÇÃO Recife inicia obra de proteção de encosta para beneficiar mais de 500 famílias no Jordão Investimento é na ordem de R$ 20 milhões. Trabalhos devem ser concluídos em até 24 meses

Foi assinada neste sábado (10) a ordem de serviço da obra de contenção da encosta localizada entre a Rua Boanerges Pereira e a 2ª Travessa Campo do Elite, no bairro do Jordão, na Zona Sul do Recife.

A intervenção conta com investimento de R$ 20 milhões e beneficiará cerca de 537 famílias. Segundo a prefeitura, a obra inclui drenagem e urbanização e deve ficar pronta em 24 meses.

A encosta possui quase 30 metros de altura e cerca de 300 metros de extensão e os serviços começam de imediato após a assinatura da ordem de serviço.

A contenção será feita com a solução de solo grampeado em uma área de 5.092,75 metros quadrados, juntamente com muro de arrimo em pedra argamassada, totalizando 1.583,76 metros cúbicos.

A encosta contará ainda com revestimento em biomanta vegetal em uma área de 7.653,05 metros quadrados. O sistema de drenagem receberá novas canaletas, tubos para canalizar as águas que escoam pelas barreiras e escadas hidráulicas, reduzindo a força da queda d’água.

O prefeito do Recife, João Campos, esteve no local para assinar a ordem de serviço. Durante a visita, o gestor destacou a dimensão da obra e a importância do investimento para a segurança da comunidade.

"É uma obra de proteção de encosta sonhada há muito tempo pelos moradores. A obra começa de imediato, vai ser bem feita e vai proteger as famílias que hoje vivem em situação de risco", afirmou João Campos.

A secretária executiva e coordenadora geral do ProMorar Recife, Beatriz Menezes, explicou a metodologia adotada na intervenção.



"Essa é uma das maiores encostas já realizadas pelo ProMorar. O solo grampeado é uma metodologia nova que estamos aplicando no Recife e integra um conjunto de investimentos em obras de encosta, com atenção à participação social, à saúde, à segurança do trabalho e ao meio ambiente", ressaltou.

