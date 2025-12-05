A- A+

Zona Sul Recife inicia duplicação da Ladeira da Cohab; obras devem ser concluídas no 2º semestre de 2026 Obras da via estão previstas para serem concluídas no segundo semestre de 2026

A Prefeitura do Recife (PCR) iniciou a obra de duplicação da Ladeira da Cohab, principal ligação entre o Ibura de Cima e a BR-101, na Zona Sul da cidade. A via conecta a Avenida Dois Rios à parte alta do bairro e recebe, em média, 21 mil veículos por dia.

Segundo a PCR, a intervenção, executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), vai ampliar a capacidade de tráfego, melhorar a acessibilidade e abrir um novo acesso pela BR, que também servirá de entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura.

Com quase um quilômetro de extensão, a Ladeira da Cohab passará a ter quatro faixas de rolamento (duas em cada sentido), cada uma com 3,6 metros, além de ganhar um canteiro central. Antes, a via só possuía duas faixas.

A ampliação permitirá que a via deixe de ser apenas um ponto de passagem e se torne um eixo estruturador do bairro, integrando o tráfego da BR-101. As obras devem ser concluídas no segundo semestre de 2026, segundo a prefeitura.



Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 11 milhões para a realização da obra. O projeto ainda inclui a recuperação do pavimento, execução de placas e pisos de concreto, instalação de meio-fio, modernização do sistema de drenagem e requalificação das calçadas com piso tátil e travessias em nível.

Também haverá ampliação e modernização da iluminação pública, com o objetivo de aumentar a segurança de quem circula pelo local.



Mudança no trânsito

A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que, a partir do dia 8 de dezembro, a Ladeira da Cohab, na Zona Sul, passará por uma mudança de circulação.

O sentido cidade/subúrbio será interditado devido à necessidade de substituição e implantação de placas de concreto na Ladeira da Cohab. Durante esse período, a via funcionará em apenas um sentido - o de descida.

Com a alteração, os condutores que estiverem na Avenida Dois Rios e desejarem acessar os seguintes bairros: UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-10, Zumbi, Lagoa Encantada, Três Carneiros e Monte Verde - deverão seguir pela BR-101 Sul, entrar na Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano, contornar pelo lado direito da Praça da UR-5 e acessar a Rua Vale do Itajaí, que segue em continuidade pela Rua Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos, onde os condutores poderão seguir para os respectivos destinos.

Obras na Ladeira da Cohab, na Zona Sul do Recife, causarão mudanças no trânsito de partes do bairro do Ibura. Foto: CTTU/Divulgação

A CTTU reforça que agentes e orientadores de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e promover a segurança viária.

Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800 081-1078.

