Recife inicia duplicação da Ladeira da Cohab; obras devem ser concluídas no 2º semestre de 2026
Obras da via estão previstas para serem concluídas no segundo semestre de 2026
A Prefeitura do Recife (PCR) iniciou a obra de duplicação da Ladeira da Cohab, principal ligação entre o Ibura de Cima e a BR-101, na Zona Sul da cidade. A via conecta a Avenida Dois Rios à parte alta do bairro e recebe, em média, 21 mil veículos por dia.
Segundo a PCR, a intervenção, executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), vai ampliar a capacidade de tráfego, melhorar a acessibilidade e abrir um novo acesso pela BR, que também servirá de entrada para o futuro Parque Municipal do Ibura.
Com quase um quilômetro de extensão, a Ladeira da Cohab passará a ter quatro faixas de rolamento (duas em cada sentido), cada uma com 3,6 metros, além de ganhar um canteiro central. Antes, a via só possuía duas faixas.
A ampliação permitirá que a via deixe de ser apenas um ponto de passagem e se torne um eixo estruturador do bairro, integrando o tráfego da BR-101. As obras devem ser concluídas no segundo semestre de 2026, segundo a prefeitura.
Ao todo, estão sendo investidos cerca de R$ 11 milhões para a realização da obra. O projeto ainda inclui a recuperação do pavimento, execução de placas e pisos de concreto, instalação de meio-fio, modernização do sistema de drenagem e requalificação das calçadas com piso tátil e travessias em nível.
Também haverá ampliação e modernização da iluminação pública, com o objetivo de aumentar a segurança de quem circula pelo local.
Mudança no trânsito
A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informa que, a partir do dia 8 de dezembro, a Ladeira da Cohab, na Zona Sul, passará por uma mudança de circulação.
O sentido cidade/subúrbio será interditado devido à necessidade de substituição e implantação de placas de concreto na Ladeira da Cohab. Durante esse período, a via funcionará em apenas um sentido - o de descida.
Com a alteração, os condutores que estiverem na Avenida Dois Rios e desejarem acessar os seguintes bairros: UR-1, UR-2, UR-3, UR-4, UR-5, UR-6, UR-10, Zumbi, Lagoa Encantada, Três Carneiros e Monte Verde - deverão seguir pela BR-101 Sul, entrar na Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano, contornar pelo lado direito da Praça da UR-5 e acessar a Rua Vale do Itajaí, que segue em continuidade pela Rua Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos, onde os condutores poderão seguir para os respectivos destinos.
A CTTU reforça que agentes e orientadores de trânsito estarão no local para orientar os motoristas e promover a segurança viária.
Em caso de dúvidas, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU, disponível 24 horas por dia, pelo número 0800 081-1078.