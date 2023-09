Recife inicia obras do maior parque público da cidade, que será construído na Zona Sul

A- A+

O prefeito João Campos anunciou, na manhã desta quarta-feira (20), o início das obras do Parque Aeroclube - Governador Eduardo Campos, o maior parque público do Recife, localizado no Pina.

Com entrega prevista para 2024, o espaço conta com 11,9 hectares e terá parque infantil, pista de cooper, Academia da Cidade, quadra poliesportiva, creche, campo de areia, ciclovia, parcão e um Espaço Memória, onde haverá uma exposição fixa com fotos, vídeos e textos contando a história do local, para manter viva a memória do antigo Aeroclube. A gestão municipal está investindo R$ 62 milhões na construção do espaço.

O parque público fica ao lado dos habitacionais Encanta Moça 1 e 2, que contam com 600 apartamentos que deverão ser entregues à população ainda este ano.

As obras do Parque Aeroclube estão sendo coordenadas pelo Gabinete de Projetos Especiais da Prefeitura do Recife.

Veja também

CONFLITO Atentado em delegacia deixa dois mortos na Colômbia