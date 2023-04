A- A+

Imunização Recife inicia reforço bivalente contra a covid-19 em pessoas a partir de 12 anos com comorbidades Na capital pernambucana, a estimativa do Ministério da Saúde é que 67.425 pessoas desse grupo recebam a dose do imunizante

A Prefeitura do Recife inicia, nesta terça-feira (4), uma nova etapa da vacinação de reforço bivalente contra a covid-19. Agora, pessoas a partir de 12 anos com comorbidades podem fazer o agendamento para a aplicação do imunizante.

Entre as comorbidades estão: síndrome de down, diabetes mellitus, as pneumopatias crônicas graves, anemia falciforme, doenças cardiovasculares, obesidade grave, doença renal, cirrose hepática e imunossuprimidos. Para ter acesso à lista completa basta acessar o Conecta Recife.

No capital pernambucana, a estimativa do Ministério da Saúde para esse grupo é de 67.425 pessoas para receber a dose do imunizante. A vacinação irá acontecer, sem agendamento, nas salas de vacina da Secretaria de Saúde (Sesau) do município, e com agendamento nos centros de vacinação nos shoppings e no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte.

A vacina bivalente reforça a imunidade contra o vírus da cepa original e a variante ÔmicronBA.1 ouBA.4/BA.5.

Para receber o reforço bivalente, é preciso seguir algumas condições: ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e recebido a última há, pelo menos, quatro meses.

A vacinação será disponibilizada nas mais de 150 salas de vacina da Sesau, sem necessidade de marcação, de acordo com o dia em que é realizada a aplicação da vacina anticovid em cada unidade de saúde.

Já nos Centros de Vacinação instalados nos shoppings Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro, além do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, a vacinação ocorrerá de domingo a domingo, por agendamento.

Os horários das salas de vacina e dos Centros de Vacinação podem ser conferidos neste link: https://bit.ly/3tVdGkk.

O que apresentar:

No dia da vacinação, é preciso levar documento de identificação, além de um comprovante de que já completou o ciclo vacinal, para agilizar o atendimento. Serão aceitos tanto o cartão de vacinação como o Certificado Digital de Vacinação, disponível no Conecta Recife.

Caso o esquema vacinal contra a covid-19 tenha sido realizada em outra cidade, também serão necessários comprovante de residência e documento que comprove a idade ou condição.

Veja também

TECNOLOGIA 50 anos do celular: relembre modelos icônicos que marcaram gerações