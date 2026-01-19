A- A+

ARMAMENTO Recife inicia treinamento prático em clube de tiro para armamento da Guarda Municipal Agentes armados devem começar a circular no Recife a partir de março

A Prefeitura do Recife iniciou, nesta segunda-feira (19), a etapa de treinamento prático da primeira turma do curso de capacitação para o armamento da Guarda Civil Municipal. O objetivo é ter agentes armados na capital pernambucana a partir de março.

O prefeito da capital, João Campos (PSB), confirmou a nova etapa de treinamento nas redes sociais. Segundo ele, as aulas estão sendo realizadas em um clube de tiro contratado e especializado.

Ao todo, 30 agentes da primeira turma já participam do treinamento e cumprirão 100 horas-aula, sendo oito por dia, com disciplinas teóricas e práticas. No total, serão 250 agentes capacitados, em turmas com 25 a 30 alunos cada.



"Lembrando que 250 vão passar por essa formação nos próximos meses. A gente já fez a aquisição também tanto das munições, quanto do armamento, para a partir de março a gente garantir a guarda armada na cidade de forma gradual e responsável", disse o gestor.

Como funciona a treinamento

Segundo a prefeitura, os primeiros dias de formação vão qualificar os agentes da GCMR para o desempenho eficiente de suas atribuições operacionais. Nessa etapa, há uma ênfase na conformidade com os dispositivos legais vigentes, além de proporcionar domínio técnico no manuseio seguro e preciso de arma curta, do tipo pistola semiautomática.



Ao todo, serão oferecidas 25 disciplinas, que englobam desde os aspectos legais relacionados ao uso de armas de fogo até a prática de tiro em estande.

“A partir do final desse curso, é feito um laudo de avaliação se ele foi aprovado ou não, e a gente pega toda essa documentação e leva para a Polícia Federal. Todo esse processo vem sendo acompanhado pela Polícia Federal, e a gente vem seguindo passo a passo para fazer esse processo da forma mais segura e tranquila possível”, destacou o secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebêlo.

Recife inicia treinamento prático em clube de tiro para armamento da Guarda Municipal. - Foto: Edson Holanda/PCR

Armas e munições adquiridas

Em novembro do ano passado, a prefeitura anunciou que receberá a doação de 1.165 unidades de armamento não letais do governo federal para uso de agentes da Guarda Civil Municipal durante o serviço.



Ao todo, são 125 armas de eletrochoque e 1.040 sprays incapacitantes que chegam à cidade por meio do programa Município Mais Seguro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).



Em 4 de outubro, a prefeitura ainda divulgou a abertura de uma licitação para adquirir pistolas calibre .380 para emprego operacional e treinamento da Guarda Civil Municipal. O valor do investimento passa de R$ 2,1 milhões.

Já no dia 11 de novembro a prefeitura também divulgou a abertura de uma licitação para adquirir munições calibre .380. O valor investido é de cerca de R$ 434 mil.

Armamento não letal que será doado ao Recife para uso dos guardas municipais | Foto: Edson Holanda/Prefeitura do Recife

Armamento da guarda municipal

A regulamentação da prefeitura permite aos agentes da Guarda Municipal utilizarem, em serviço, armas de fogo funcionais - e agora também as não letais - de propriedade do município. O uso deverá ser autorizado pela Polícia Federal (PF).

Para a obtenção e a manutenção do porte de arma de fogo funcional, o agente deverá comprovar a prévia aprovação em curso de formação e treinamento técnico específicos.

Guardas municipais do Recife sairão com armas nas ruas a partir de 2026 | Foto: Vanessa Alcântara/Prefeitura do Recife

As armas de fogo funcionais e munições pertencerão ao patrimônio municipal e serão fornecidas ao agente de segurança na modalidade de cautela diária, compreendida como a entrega do armamento no início do turno de serviço e sua devolução ao término.

O procedimento de cautela diária será realizado diretamente na unidade da armaria do Comando da Guarda Municipal do Recife, registrado em sistema de controle próprio, físico ou eletrônico, no início e no final do turno de trabalho do agente.

A autorização para que o agente de segurança municipal receba a arma de fogo funcional em cautela diária será concedida pelo comandante da Guarda Civil Municipal do Recife, mediante a assinatura do Termo de Cautela.



Além dos testes psicológicos, a prefeitura também informou que cumpriu a maior parte das exigências feitas pela Polícia Federal para autorizar o uso de armas de fogo pela Guarda Municipal. Entre elas está a criação de ouvidoria e corregedoria próprias e a instalação de armaria.

