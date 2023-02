Recife inicia vacinação bivalente contra Covid-19 nesta sexta (24); agendamento está aberto

A- A+

O Recife inicia, nesta sexta-feira (24), a aplicação da vacina de reforço bivalente contra a Covid-19. Nesta primeira fase, destaca a prefeitura, podem receber o imunizante: idosos a partir de 70 anos, imunocomprometidos a partir de 12 anos, pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) e em Residência Inclusiva (RI) da capital, além dos trabalhadores desses locais.

A capital recebeu 30.732 doses do imunizante bivalente da Pfizer enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas pelo Governo do Estado, que anunciou o início da vacinação nos municípios na segunda-feira (27). A cidade tem cerca de 105 mil munícipes que fazem parte do grupo prioritário desta primeira fase de imunização.



A imunização dos idosos a partir de 70 anos e as pessoas imunocomprometidas a partir de 12 anos com a vacina bivalente contra Covid-19 já tem agendamento disponível no aplicativo ou site do Conecta Recife e será feita em oito locais:



- Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena;

- Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama;

- Centro de Saúde Professor Sebastião Ivo Rabelo, no Ibura;

- Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte;

- Shopping Recife, em Boa Viagem;

- Shopping RioMar, no Pina;

- Shopping Boa Vista, na área central da cidade; e

- Shopping Tacaruna, em Santo Amaro.

Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses da vacina anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses.





No dia escolhido para a vacinação, destaca a prefeitura, é preciso apresentar documento de identificação, além de um comprovante de que já completou o ciclo vacinal, para agilizar o atendimento. Serão aceitos tanto o cartão de vacinação como o Certificado Digital de Vacinação, disponível no Conecta Recife.

Caso o munícipe tenha concluído o esquema em outra cidade, também deverá apresentar um comprovante de residência e um documento que comprove a idade ou condição.



Os menores de idade devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis no momento da vacinação. Também precisam apresentar documento oficial da criança, documento oficial com foto que comprove filiação/responsabilidade, além de comprovante de residência em nome de um dos pais ou responsável.

Pessoas em ILP

A vacinação das pessoas que vivem em Instituições de Longa Permanência (ILP) e Residência Inclusiva (RI), além dos trabalhadores desses locais, será feita nos próprios espaços por equipes itinerantes da Secretaria de Saúde do Recife.



Veja também

guerra na ucrânia Grupo russo Wagner afirma que assumiu controle de localidade próxima de Bakhmut