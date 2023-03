A- A+

Covid-19 Recife inicia vacinação bivalente nesta quinta (9) em pessoas com mais de 60; veja em quais locais Com mais de 90 mil doses destinadas à capital pernambucana, a expectativa é de atender os cerca de 140 mil idosos dessa faixa etária

A partir desta quinta-feira (9), moradores da cidade do Recife com masi de 60 anos podem receber nos centros e nas mais de 150 salas de vacinação instaladas em toda cidade a vacina bivalente contra Covid-19, sem a necessidade de agendamento.

Segundo o Ministério da Saúde, o reforço com a vacina bivalente aumenta a imunidade contra o vírus da cepa original e a variante ômicron BA.1 ouBA.4/BA.5.

Com a adição de mais de 90 mil doses do imunizante da Pfizer que a capital estará recebendo nesta quinta do ministério, a prefeitura tem a expectativa de reforçar o esquema vacinal dos mais de 140 mil idosos pertencentes a essa faixa etária do município.

Como fazer para receber a dose de reforço bivalente?

Como está voltado para os moradores da cidade com idade a partir dos 60 anos, é necessário ter em mãos no momento da aplicação um documento oficial com foto, comprovante de residência da cidade do Recife (caso a pessoa tenha feito o esquema vacinal em uma outra cidade), e a carteira de vacinação.

Este último pode tanto ser o comprovante físico, que é entregue no momento de conclusão da vacina, ou o certificado que consta no aplicativo do Conecta Recife. O comprovante digital também pode ser acessado pelo portal do Conecta.

Onde e em qual horário posso receber a dose de reforço bivalente?

A dose estará disponível nos postos de vacinação contra Covid-19 dos shoppings Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Boa Vista, na área central da cidade; e Tacaruna, em Santo Amaro, além do Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte.

Os horários de cada local variam de acordo com seu funcionamento. Para os shoppings, que não precisam de agendamento, o horário de funcionamento do posto é das 9h às 19h, das segundas aos sábados e nos domingos de 12h às 19h. Vale lembrar que os postos dos shoppings também contam com vacinação por agendamento através do aplicativo do Conecta Recife.

Já para o Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, o horário é das 8h às 16h, sendo necessário o agendamento.

A salas de Vacinação da Secretaria de Saúde do Recife também contarão com as doses do imunizante bivalente, sem necessidade de agendamento. As salas funcionam de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 16h.

Os horários e nomes de todas as unidades que possuem a vacinação contra Covid-19 podem ser conferidos aqui.

