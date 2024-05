Recife inicia vacinação contra a poliomelite; campanha será a última com a vacina em gotinhas

A- A+

A Secretaria de saúde do Recife inicia a vacinação de crianças menores de cinco 5 contra a Poliomielite na segunda-feira (27).

A ação faz parte da Campanha Nacional, que vai até o dia 14 de junho. A iniciativa visa a imunizar contra a doença e prevenir a reintrodução do poliovírus no Brasil. Esta também será a última campanha que utilizará a vacina oral, em gotinhas.



No Recife, a meta é vacinar 66.489 crianças de zero a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias). O município recebeu 67.640 doses da vacina.

Crianças com menos de 1 ano deverão receber a vacina conforme o esquema primário, que inclui três doses da vacina inativada poliomielite (VIP). As outras crianças, de 1 a 4 anos, serão vacinadas com a forma oral (VOP), desde que já tenham completado o esquema primário com a VIP.

"A vacinação é a nossa principal ferramenta para manter o Brasil livre da poliomielite. É fundamental que alcancemos altas coberturas vacinais para proteger todas as nossas crianças e evitar a reintrodução do vírus no município", destaca a coordenadora do Programa de Imunização do Recife, Elizabeth Azoubel.

O fim do Zé Gotinha

A campanha também se insere em um momento de transição para o País, que passará a adotar exclusivamente a vacina injetável (VIP) para todas as doses de reforço a partir do segundo semestre de 2024.

Este será, portanto, o último ano em que a vacina oral, em gotinhas, será utilizada.

A meta da cobertura vacinal da poliomielite é de 95% da população. Nos últimos anos, as coberturas no Recife foram de 61,40% (2021), 63,35 (2022) e 70,90% (2023).

"As vacinas VIP e VOP são diferentes entre si. Embora as duas imunizem contra a poliomielite, a VIP é injetável, com três cepas poliovírus (1,2 e 3), feita apenas com partículas do vírus. Já a VOP, que é a de gotinhas, é feita com o vírus enfraquecido, com duas cepas (polivírus 1 e 3)", informa Azoubel.

A vacina da poliomielite está disponível nos cinco centros de vacinação e 170 salas de vacina espalhadas pelos oito distritos sanitários do município.



Risco de reintrodução

A poliomielite é uma doença grave, marcada por paralisia flácida, que geralmente afeta de forma assimétrica e irreversível os membros inferiores.

A vacinação contra a poliomielite é composta por três doses aplicadas aos 2, 4 e 6 meses de idade, com doses de reforço aos 15 meses e aos 4 anos.

No Brasil, o último caso da doença foi registrado em 1989. Em 1994, o País foi certificado como livre da circulação do poliovírus selvagem. Todavia, em 2023, o Brasil foi classificado como de alto risco para a reintrodução do vírus pela Comissão Regional para a Certificação da Erradicação da Poliomielite na Região das Américas (RCC).

