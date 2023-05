A- A+

A Prefeitura do Recife inicia, partir desta segunda-feira (15), a aplicação da vacina contra gripe para toda a população a partir de seis meses de idade. O imunizante pode ser encontrado nas salas de vacina da Secretaria de Saúde do município. Não é necessário realizar agendamento para recebê-lo.

Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para encontrar a unidade mais próxima de sua casa, o público pode acessar o aplicativo Conecta Recife.



A ampliação da vacinação para todos a partir dos seis meses de idade está de acordo com a liberação do Ministério da Saúde na última sexta-feira. Em Pernambuco, além do Recife, Paulista havia acatado a decisão e, a partir desta segunda, iniciou a aplicação das doses na sua população.

É recomendado que as pessoas que desejarem receber a aplicação da vacin, dirijam-se aos postos portando documento de identificação, cartão do SUS e a carteira de vacinação - obrigatória para crianças menores de um ano.

Além disso, profissionais profissionais das redes públicas e privadas de saúde devem levar documentação comprobatória para recebimento da vacina, como comprovantes laborais ou carteira de trabalho.

Até o momento, Recife possui 155.872 doses aplicadas da vacina contra influenza, o que representa apenas 27,83% de cobertura dos grupos prioritários inicialmente determinados pelo Ministério da Saúde - gestantes, puérperas, idosos, trabalhadores de saúde e professores .

É justamente com o objetivo de aumentar esta cobertura que foi tomada a decisão de ampliar a faxa etária da população que vai receber a vacina contra a gripe, além da baixa procura dos grupos prioritários - 650.495 pessoas - pela vacina.

A vacina contra gripe já inclui a proteção contra a cepa do vírus H3N2 (Darwin), além de contemplar outras duas cepas da influenza: H1N1 e o tipo B. O imunizante também pode ser aplicado no mesmo momento que as demais vacinas, incluindo a da Covid-19.



