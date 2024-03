Recife inicia vacinação contra influenza para trabalhadores da saúde e idosos 60+ nesta quarta (13)

A- A+

O Recife inicia, nesta quarta-feira (13), a 26ª Campanha de Vacinação contra Influenza. Com 163.470 doses disponíveis, serão beneficiados, nesta primeira fase, trabalhadores da saúde e pessoas com mais de 60 anos.



O imunizante estará disponível em 170 salas instaladas em unidades de saúde da família, unidades básicas tradicionais, policlínicas, no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, na Zona Norte, das 8h às 18h, e em quatro shoppings da cidade.



São eles shoppings Recife e RioMar, na Zona Sul da capital, e shoppings Tacaruna e Boa Vista, na área central. Nestes pontos, o atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h.



A Secretaria de Saúde do Recife recomenda que, no momento da imunização, os usuários levem um documento de identificação (CPF), a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos).



Além disso, os profissionais das redes pública e privada de saúde devem apresentar comprovantes laborais, como declaração de vínculo, crachás ou carteira de trabalho.



De acordo com a gestão, os idosos e profissionais da saúde residentes no Recife representam, respectivamente, 263.996 e 114.655 pessoas. A meta é vacinar 90% da população dos grupos prioritários até o fim da campanha, que segue até 31 de maio deste ano.

“Recebemos 25% do que é necessário para imunizar todo o público-alvo da campanha, que é de 653 mil pessoas, considerando todos os grupos. Por isso, estamos imunizando, inicialmente, os trabalhadores da saúde, que cuidam e assistem diretamente a população priorizada para essa vacinação, e os idosos, devido ao risco de agravamento do quadro de saúde", destacou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

O esquema vacinal varia de acordo com a faixa etária. Para essa primeira fase da campanha, ela é administrada em dose única. Já para crianças de 6 meses a menor de 6 anos, que serão incluídas posteriormente, são necessárias duas doses, a depender do esquema vacinal do ano anterior. Crianças nessa faixa etária que já tomaram esse imunizante antes só precisam de uma aplicação.



A vacina contra a influenza pode ser aplicada junto com outros imunizantes do calendário, incluindo a vacina contra a Covid-19. De acordo com a gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro, em caso de doenças febris agudas, moderadas ou graves, ou confirmação para Covid-19, recomenda-se adiar a vacinação até a resolução do quadro.

"A vacinação anual contra influenza é fundamental para garantir uma proteção contínua contra as cepas mais recentes do vírus da gripe. A composição da vacina é ajustada anualmente para se alinhar às cepas predominantes, devido à capacidade do vírus da gripe de se modificar ao longo do tempo. Neste caso, foram atualizadas as cepas para o H3N2 e o H1N1", alertou Nádia Carneiro. O imunizante também traz proteção contra influenza tipo B.

Grupos prioritários

A Prefeitura do Recife reforça que, à medida que novas remessas de vacinas chegarem, ainda sem previsão, demais grupos prioritários, definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde, serão inclusos.



São eles: crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, gestantes, puérperas, professores do ensino básico e superior, povos indígenas, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas



Influenza

Também conhecida como gripe, a influenza é uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório. É de elevada transmissibilidade no mundo todo, com tendência a se disseminar facilmente em epidemias sazonais.



A transmissão ocorre por meio de secreções expelidas das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir e espirrar, ou pelo contato das mãos. Por isso, recomenda-se lavar as mãos regularmente e, se estiver com sintomas, fazer uso de máscaras.

