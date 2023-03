Recife inicia vacinação contra mpox nesta terça-feira (21); saiba quem pode ser imunizado

A- A+

A vacinação contra a varíola causada pelo vírus mpox estará disponível nas unidades de saúde do Recife a partir desta terça-feira (21). Nesta primeira fase da campanha, poderão receber o imunizante pessoas que vivem com HIV/aids e os profissionais de laboratórios que atuam em locais de exposição ao vírus.



De acordo com a Prefeitura do Recife, a vacina utilizada será a MVA-BN Jynneos Mpox, que teve o uso aprovado de forma emergencial pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para bloquear a transmissão da doença. A imunização será realizada em duas doses, com 4 semanas (28 dias) de intervalo entre elas.

Conforme definição do Ministério da Saúde, serão contemplados com a vacinação pré-exposição ao vírus: homens, pessoas transexuais e travestis a partir de 18 anos que vivem com HIV/aids e têm status imunológico identificado pela contagem de linfócitos T CD4 inferior a 200 células nos últimos seis meses; profissionais de laboratório que trabalham diretamente com Orthopoxvírus em laboratórios com nível de biossegurança 3 (NB-3) e que tenham entre 18 e 49 anos.

Já no grupo de pós-exposição ao vírus, poderão receber o imunizante os indivíduos entre 18 e 49 anos, que tiveram contato direto com fluidos e secreções corporais de pessoas com suspeita ou confirmação de mpox. Neste caso, a exposição precisa ser classificada como de alto ou médio risco. Essas pessoas devem buscar o serviço em até 4 dias após a exposição.



Para a vacinação pré-exposição, é recomendado um intervalo de 30 dias entre qualquer vacina previamente administrada. Já aqueles que estiverem em situação de pós-exposição, a recomendação é que a aplicação seja realizada independentemente da administração prévia de qualquer imunobiológico.

A capital pernambucana confirmou, entre 11 de julho de 2022 e 13 de março de 2023, 212 casos de mpox. Não houve registro de óbito. A doença, anteriormente chamada de monkeypox, é transmitida, principalmente, por meio de contato com sangue, suor, secreções respiratórias, feridas de pele ou mucosas de pessoas infectadas, além do toque em objetos e superfícies contaminadas.

Os sintomas de mpox, geralmente, começam a aparecer três semanas após a contaminação com o vírus. As feridas da doença podem se espalhar por todo o corpo (rosto, dentro da boca, braços, pernas, peito, genitais ou ânus).



As lesões passam por diversos estágios, mas, na fase inicial, se assemelham a espinhas. Outros sintomas podem surgir, como forte dor de cabeça, caroço em região de pescoço e virilha, dores nas costas, dores musculares, falta de energia e calafrios. A doença tem período limitado e determinado, com duração, normalmente, de duas a quatro semanas.

