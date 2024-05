A- A+

A imunização contra a subvariante da Covid-19 conhecida como XBB 1.5 terá início nesta quarta-feira (22) no Recife. Serão disponibilizadas vacinas nos cinco centros de vacinação e 170 salas de vacina espalhadas pelo município. Recife recebeu 25 mil doses da vacina. Neste momento, o público-alvo são crianças de seis meses a menores de cinco anos, conforme o calendário básico de vacinação, além de grupos prioritários.

"Estamos empenhados em garantir que as crianças e os grupos mais vulneráveis recebam essa importante atualização da vacina. É fundamental que essa parcela da população compareça às unidades de saúde para se vacinar", afirmou a gerente do Programa de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

O novo imunizante, produzido pelo laboratório americano Moderna, é uma atualização da vacina monovalente contra a covid-19, especialmente desenvolvida para combater a variante Ômicron XBB 1.5.

Segundo a norma técnica, é necessário que a população acima de 5 anos de idade pertencente ao grupo prioritário tenha um intervalo mínimo de três meses desde a última dose da vacina contra a Covid-19 para receber a nova dose da XBB 1.5. E, para as crianças de 6 meses a menor de 5 anos na primovacinação, realizar duas doses com intervalo de 4 semanas.



"Ressaltamos ainda que, com essa nova orientação da vacina Covid-19 pelo Ministério da Saúde (MS), o público acima de 5 anos que não faz parte do grupo prioritário tem seu esquema de vacinação encerrado", completa a gerente.

Os grupos prioritários para a vacinação incluem pessoas com 60 anos ou mais, indígenas, quilombolas, gestantes e puérperas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente, trabalhadores da saúde, pessoas imunocomprometidas, funcionários do sistema prisional, pessoas com comorbidades, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, pessoas privadas de liberdade (≥18 anos) e pessoas em situação de rua. Para gestantes, puérperas, imunocomprometidos e idosos, a vacinação deve ser semestral, enquanto os demais grupos prioritários apenas uma vez ao ano.

“A chegada dessa vacina é um marco importante na luta contra a covid-19. Precisamos continuar vigilantes e assegurar que todos os grupos prioritários sejam vacinados”, destaca Nádia Carneiro.

Para agilizar a vacinação, a Secretaria de Saúde do Recife recomenda que os usuários levem um documento de identificação, a carteira de vacinação e o cartão SUS (se tiverem esses dois últimos).

