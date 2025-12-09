A- A+

SAÚDE Recife inicia vacinação de gestantes para proteger bebês contra a bronquiolite nesta quarta (10) Vacina contra VSR foi incorporada ao calendário nacional de vacinação das gestantes há pouco tempo

A prefeitura do Recife inicia, nesta quarta-feira (10), a aplicação da vacina contra o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), dos tipos A e B. O objetivo é de proteger os bebês, desde o nascimento, contra infecções graves do trato respiratório inferior, como bronquiolite e pneumonia.

Essa vacina recentemente foi incorporada ao Calendário Nacional de Vacinação da Gestante. Nesta primeira remessa do Ministério da Saúde, Recife recebeu 4.470 doses do imunizante, e a meta é alcançar 80% das grávidas residentes na capital pernambucana.

Para se vacinar, basta se dirigir a uma das 162 Salas de Vacinas da capital pernambucana portando cartão de vacina, documento CPF ou cartão SUS, e cartão da gestante ou documento que comprove a idade gestacional. Confira a lista com os locais de vacinação no Recife.

Como funcionam e quem pode receber as vacinas

A vacina contra VSR é aplicada na mulher grávida, que produz anticorpos e os transferem para o bebê ainda durante a gestação. Assim, o recém-nascido já possui proteção, especialmente nos primeiros meses de vida, período de maior risco para bronquiolite grave.

A aplicação é indicada para o terceiro trimestre, fase em que a transferência de anticorpos é mais eficiente.Dessa maneira, podem receber a vacina VSR todas as gestantes que estejam a partir da 28ª semana de idade gestacional, sem restrição de idade.

“A imunização materna contra o VSR é uma estratégia altamente eficaz e evidencia benefícios importantes para a saúde do bebê, como redução da gravidade da doença e complicações respiratórias, diminuição de hospitalizações por infecções graves do trato respiratório e queda no número de óbito em bebês por complicações do VSR”, afirma a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

A bronquiolite é uma das principais causas de internação de lactentes, sobretudo nos meses de circulação intensa do VSR. A vacinação das gestantes é considerada uma das estratégias mais eficazes para reduzir formas graves da doença.



No caso da existência de algum tipo de histórico de hipersensibilidade às substâncias ativas ou a qualquer componente da vacina, e doença febril aguda moderada ou grave, é recomendado adiar a vacinação.

Vacinação em Olinda

De forma semelhante, Olinda passa a oferecer a vacina contra o VSR para gestantes em todas as unidades básicas de saúde e nas Policlínicas Barros Barreto, da Mulher e da Criança, a partir desta quinta-feira (11).

O atendimento ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Para ser vacinada, a gestante deve apresentar cartão de vacinação, documento com foto, CPF e o cartão da gestante, ou qualquer registro que comprove a idade gestacional.

