Conselho Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial abre inscrições neste sábado (17)

A- A+

As inscrições para o processo eleitoral do Conselho Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial (CMPPIR) estarão abertas a partir deste sábado (17).

As candidaturas deverão ser realizadas por meio de um formulário eletrônico até o dia 28 deste mês.



A eleição acontecerá no dia 18 de junho em local e horário que serão divulgados posteriormente.

O processo é promovido pela Prefeitura da Cidade do Recife, por meio da Secretaria de Direitos Humanos e Juventude, e tem o objetivo de eleger representantes da sociedade civil que estão comprometidos com o enfrentamento do racismo.

Além disso, a valorização da diversidade étnico-cultural também é um ponto importante para o Conselho Municipal.

O órgão atua no monitoramento, acompanhamento, fiscalização e proposição de políticas afirmativas voltadas à promoção da igualdade racial, com ênfase na população negra recifense, visando a ampliar a participação popular e o exercício do controle social.

Para o secretário de Direitos Humanos e Juventude, Marco Aurélio FIlho, "o CMPPIR é um espaço fundamental para garantir que a agenda antirracista avance com legitimidade e representatividade”.

Serão eleitos 16 representantes da sociedade civil, distribuídos da seguinte forma:

8 representantes do movimento negro e/ou de entidades comprometidas com a luta contra o racismo, com no mínimo 24 meses de existência legal;



6 representantes das Regiões Político-Administrativas (RPAs), eleitos em processo específico durante a conferência;



2 representantes das minorias étnicas existentes no Recife, incluindo indígenas, judeus, árabes e palestinos, entre outros.

Para facilitar o acesso e garantir uma maior participação do público, será oferecido um atendimento presencial para apoio à inscrição nos dias 27 e 28 de maio, das 9h30 às 15h, no Núcleo da Cultura Afro-Brasileira (Rua São Pedro, s/n – São José, Recife).

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3355-8916 ou pelos e-mails [email protected] e [email protected].

Veja também