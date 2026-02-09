A- A+

Assistência social Recife instala segundo Centro de Cidadania e amplia rede de proteção social Unidade chamada Arrecifes está funcionando no bairro de Afogados, onde a prefeitura constatou carência de serviços

O segundo Centro Arrecifes de Cidadania, no bairro de Afogados, Zona Oeste da cidade, foi inaugurado nesta segunda-feira (9). O primeiro funciona na Comunidade do Bem, na Imbiribeira, Zona Sul.

O novo equipamento amplia a rede socioassistencial do município e fortalece uma política pública voltada à promoção da inclusão social, produtiva e digital. Participaram da inauguração o prefeito do Recife, João Campos, e o vice-prefeito, Victor Marques.

O espaço garante à população acesso a serviços típicos do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), como atendimento psicossocial individual e familiar e inclusão em benefícios vinculados ao Cadastro Único. Também serão ofertados cursos de qualificação profissional e inclusão digital, assessoria profissional e de carreira, orientação jurídica, além de atividades culturais e educativas.

Durante a inauguração, o prefeito João Campos destacou o papel do equipamento na ampliação do cuidado social no território. “O Centro Arrecifes de Cidadania de Afogados reúne acolhimento e ações como qualificação profissional, formação em tecnologia, espaço de leitura e atividades educativas, reforçando a garantia de direitos e o cuidado com a população que mais precisa”, afirmou.

Com investimento de cerca de R$ 3,1 milhões, a obra foi executada por meio da Secretaria de Projetos Especiais (SEPE). A gestão do equipamento ficará sob responsabilidade da Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS), responsável pela coordenação da política de proteção social básica no município. O espaço funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e contará com uma equipe multiprofissional formada por 22 trabalhadores, entre assistentes sociais, psicólogos, pedagogos, educadores sociais, oficineiros, auxiliares administrativos e equipe de apoio técnico.

O Centro Arrecifes de Cidadania - Afogados conta com um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), principal referência do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) nos territórios. A unidade garante acompanhamento sistemático às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza, promovendo o acesso a direitos, o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e a inclusão social.

Além disso, a população terá acesso a serviços como o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), com acompanhamento familiar sistemático; o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), com atividades para crianças, adolescentes, idosos e famílias; além do Cadastro Único, fundamental para o acesso a benefícios sociais. O equipamento também ofertará iniciativas de Inclusão Digital e Produtiva, com capacitação tecnológica e profissional, e a Assessoria Jurídica, que garante orientação e defesa de direitos.

De acordo com a secretária em exercício de Assistência Social e Combate à Fome, Edivania Arcanjo, “este é o segundo Centro Arrecifes de Cidadania entregue no Recife, o primeiro está localizado na Comunidade do Bem, e reforça a importância de uma política pública estruturante, que promove a inclusão social por meio da inclusão produtiva e digital. O equipamento amplia oportunidades para jovens, adultos e pessoas idosas, fortalecendo a geração de renda, o acesso a direitos e garantindo um atendimento humanizado e contínuo à população que mais precisa”.

No espaço, também foi inaugurado o 6º ponto de leitura da Rede Bibliotecas pela Paz, o novo espaço faz parte do programa Recife Cidade Leitora, que amplia o acesso ao livro, à cultura e à cidadania. O acervo reúne cerca de 350 títulos, entre obras literárias, revistas, livros em Braille, literatura infantil e infanto-juvenil e publicações de diversas áreas do conhecimento, incentivando a leitura e a inclusão.

Como parte da estratégia de promoção da autonomia e da geração de renda, o Centro Arrecifes de Cidadania - Afogados também irá ofertar cursos inovadores voltados à formação cidadã, tecnológica e empreendedora. Para os meses de fevereiro e março de 2026, estão previstas capacitações como Marketing Digital Básico com o Celular, Letramento Digital para a Vida e o Trabalho e Vendendo pelo Celular: Fotos e Textos que Conquistam, além de cursos nas áreas de artesanato e beleza como fonte de renda, incluindo design de sobrancelhas, cuidados com o cabelo, limpeza de pele e produção artesanal sustentável.

O segundo Centro Arrecifes de Cidadania, localizado na Rua Professor Augusto Wanderley Filho, nº 63, no bairro de Afogados.

