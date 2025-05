Recife: instituição de ensino promove casamento comunitário com 40 vagas; saiba como se inscrever

A- A+

Casais que desejam formalizar a união podem participar do casamento coletivo gratuito que ocorrerá no dia 12 de junho, no Recife.



Estão sendo ofertadas 40 vagas para casais dos bairros do Caçote, Coqueiral, Barro, Jardim São Paulo, Jiquiá, Sancho, Ibura, Tejipió e Totó.



O evento é promovido pelo Centro Universitário Maurício de Nassau (Uninassau), campus Graças, em parceria com o Cartório de Tejipió de Registro Civil e a Igreja Batista Nacional em Coqueiral.



As inscrições gratuitas já estão abertas e devem ser feitas até o dia 31 de maio.



Para participar, é necessário entrar em contato com as líderes comunitárias do bairro de Coqueiral, Sandra de Gabe e Roberta Barbosa, pelos números (81) 98458-5721 e (81) 98600-1477.



É necessário apresentar RG, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento atualizada. Se for divorciado, o interessado também deve levar a certidão de casamento com a averbação do divórcio.

O evento contará com cobertura fotográfica, e a Uninassau ofertará a produção visual das noivas, com limpeza de pele, maquiagem personalizada e sessões de massagem relaxante.



O casamento coletivo acontecerá no dia 12 de junho, às 16h, no auditório Roque de Brito, no Bloco B do campus Graças da Uninassau. O local está localizado na rua Guilherme Pinto, 400, no bairro do Derby, área central do Recife.

"É uma celebração do amor, mas também um ato de inclusão social. Por meio dessa ação, conseguimos transformar vidas e fortalecer os laços comunitários. Ver a emoção nos olhos dos noivos é a maior recompensa para todos envolvidos no projeto", destacou a reitora da Uninassau Graças, Nilzete Santiago.

Além da cerimônia, os noivos também receberão orientações jurídicas do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ) da instituição de ensino.

"Vários casais desejam tornar sua união oficial, mas acabam enfrentando dificuldades com custos ou burocracia. A ação busca eliminar barreiras burocráticas que, muitas vezes, impedem a oficialização", afirmou a coordenadora do NPJ da Uninassau Graças, Eliane Alves.

