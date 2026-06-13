A- A+

INCLUSÃO E CIDADANIA Recife: Instituto Guia Social celebra 19 anos de atuação voltada à cidadania, cultura e esportes A organização atualmente conta com uma atuação ampliada em inclusão digital, direitos e desenvolvimento comunitário

Consolidado como uma organização de atuação comunitária no Recife, o Instituto Guia Social completa 19 anos neste ano, funcionando como uma rede de apoio a pessoas vivendo com HIV e aids.

Fundada em junho de 2007, a entidade expandiu sua presença nos territórios e hoje desenvolve ações nos âmbitos de cidadania, inclusão digital, proteção social, primeira infância, pessoa idosa, cultura, esporte, geração de renda e desenvolvimento comunitário.

A entidade nasceu com o nome "Grupo de Amigos na Luta contra a Sida e a Favor da Qualidade de Vida", fundada por Wilson Mota da Silva Júnior, hoje lembrado in memoriam, e por Wandilza França, em um período em que o enfrentamento ao HIV e à aids ainda era atravessado por preconceito, desinformação e estigma social.

"O trabalho começou a partir do acolhimento, da escuta e da mobilização comunitária em defesa da dignidade de pessoas que viviam com HIV e aids. O que nasceu como uma rede de apoio entre usuários dos ambulatórios de HIV/AIDS do IMIP e do Hospital Universitário Oswaldo Cruz cresceu, ganhou força e ampliou sua presença nos territórios", lembra a fundadora da organização e atual coordenadora do núcleo da pessoa idosa do IGS, Wandilza França.

De acordo com a gestora, ao longo dos anos, a organização também passou a atuar em pautas importantes para essa população, como o cuidado às pessoas com lipodistrofia, a defesa da qualidade de vida e a garantia de direitos para grupos historicamente marcados pela exclusão e pela invisibilidade.

Em 2023, a entidade foi renomeada como Instituto Guia Social, uma mudança que marcou uma nova etapa institucional e ampliou seu campo de atuação, sem romper com a origem ligada ao cuidado, à escuta e à defesa de direitos.

Com essa reformulação, a instituição passou a estruturar ações nas áreas de cidadania, proteção social, saúde, envelhecimento com qualidade de vida, desenvolvimento comunitário e formação cidadã.

A sede do instituto está localizada no Ipsep, bairro da Zona Sul do Recife, atuando principalmente junto a crianças, adolescentes, mulheres, pessoas idosas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O Guia Digital, o Guia Criativa 60+, o Guia Qualifica, o Abraçar Recife e o Gestos que Aquecem estão entre os projetos desenvolvidos e articulados pela organização.

Do mesmo modo, outra frente que ganhou força nessa nova fase é a Galerinha do Guia, uma iniciativa de comunicação formada e construída por personagens criados para aproximar o Instituto do público de forma lúdica e acessível.

Jão, Tony, Juninho, Maria e Verinha ajudam a traduzir temas como cidadania, solidariedade, inclusão, infância e convivência comunitária para diferentes públicos, especialmente crianças, adolescentes e famílias acompanhadas pelas ações da organização.

Chancelado pelo Conselho Municipal de Defesa e Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife (COMDICA), o Guia Digital Teen está entre os principais projetos da nova etapa.

A iniciativa destinada a adolescentes em situação de vulnerabilidade social e traz formação cidadã, inclusão digital, desenvolvimento de habilidades socioemocionais e acesso a novas oportunidades.

"Os 19 anos do Instituto Guia Social representam muito mais do que uma marca no calendário. Representam quase duas décadas de compromisso com pessoas que, muitas vezes, permanecem à margem das oportunidades. Temos orgulho da nossa história e da capacidade de nos reinventar sem perder nossa essência. Seguiremos trabalhando para que a inclusão, a cidadania e a garantia de direitos sejam uma realidade concreta nos territórios onde atuamos", afirma a presidente do Instituto Guia Social, Viviane Ramos de Castro.

A presença em conselhos de direitos também passou a fazer parte da estratégia institucional do IGS. O registro nesses espaços fortalece a participação da organização no diálogo com políticas públicas e amplia sua capacidade de articulação com o poder público, empresas, parceiros sociais e comunidades atendidas.

Veja também