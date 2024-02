Recife intensifica ações prevenção e enfrentamento à dengue

A- A+

A Secretaria de Saúde do Recife (Sesau) vai capacitar mais de 300 profissionais da rede municipal de saúde com foco no atendimento aos pacientes infectados por arboviroses, que incluem os vírus da dengue, zika e chikungunya.

O evento será realizado nesta quarta-feira (28), a partir das 14h, no auditório da Unit Recife. Participarão do curso médicos e enfermeiros de unidades de saúde da família, unidades básicas tradicionais, policlínicas e hospitais, além dos distritos sanitários vinculados à Prefeitura do Recife.

O encontro tem o objetivo de fornecer aos profissionais da saúde informações mais atualizadas sobre a notificação, diagnóstico e manejo clínico da dengue e outras arboviroses, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde

Na abertura do encontro, a secretária Luciana Albuquerque apresentará o atual cenário epidemiológico da capital, assim como ações em curso para prevenção e enfrentamento das doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti.

“Temos um cenário com tendência de aumento das arboviroses, como estamos acompanhando em vários estados. No Recife, temos um conjunto permanente de ações ao longo de todo ano, com visita a imóveis, campanhas de conscientização, qualificação e ampliação das unidades e capacitação dos profissionais”, explica Luciana Albuquerque.

A capacitação será conduzida pelos infectologistas Demetrius Montenegro, que tratará do manejo clínico em adultos, e Regina Coeli, com curso voltado para a assistência a crianças.

Apenas neste ano, de janeiro até fevereiro de 2024, mais de 1.200 profissionais foram capacitados com atualizações sobre arboviroses, notificação de casos e controle ambiental.



Veja também

Dengue Brigadas buscam combater a dengue no território peruano