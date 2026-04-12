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Período chuvoso Recife intensifica monitoramento da chuva e mantém cidade em estágio de mobilização Acumulado dos primeiros 12 dias de abril já supera 300mm, mais que a média histórica do mês

O prefeito do Recife, Victor Marques, monitora a chuva que atinge a cidade desde a noite de sábado. Neste domingo ele esteve na sede do Centro de Operações do Recife (COP), no Bairro do Recife, para acompanhar os trabalhos. Em apenas 12 dias, o volume acumulado já supera 300 mm, mais que o previsto para o mês de abril, segundo dados meteorológicos.

Nas últimas 24 horas, o Recife registrou chuvas que chegaram a 98 mm no pluviômetro da Guabiraba, o que equivale a mais de 45% da média histórica de todo o mês de abril.

“A gente já tem um acumulado de chuva de mais de 300 milímetros nesses primeiros 12 dias de abril, o que é mais do que a média de todo o mês. O solo está saturado, então é fundamental que, principalmente quem mora em área de risco, acompanhe os alertas da Defesa Civil. A Prefeitura está mobilizada, com o COP funcionando 24 horas e preparada para atender qualquer ocorrência”, afirmou o prefeito Victor Marques.

A cidade permanece em Estágio de Mobilização desde as 10h deste domingo (12), indicando que ainda não há ocorrências significativas, mas existe a probabilidade de alteração da situação meteorológica com impacto.

A Defesa Civil do Recife recebeu 35 chamados desde a meia-noite, entre pedidos de colocação de lona e realização de vistorias. A maré estará no ponto mais baixo às 14h55, com 0,64m.

A Defesa Civil do Recife deve ser acionada pelos telefones 0800-0813400 e 3036-4873, ou pelo Conecta Recife. O atendimento é gratuito e acontece 24h por dia.

A Prefeitura do Recife vai investir R$ 381,8 milhões na Ação Inverno 2026, batendo um novo recorde de recursos aplicados para minimizar os impactos dos fenômenos climáticos.

Serão executadas obras estruturadoras para reduzir pontos históricos de alagamento, além de reforçar os serviços de limpeza de canais; micro e macro drenagem; e as intervenções de contenção de encostas, que ocorrem ao longo de todo o ano.

Principais pontos de alagamento (17h):

Av. Abdias de Carvalho (Chesf);

Av. Mascarenhas de Moraes

Av. Maurício de Nassau com Rua Pereira Coutinho

Av. Caxangá

Av. Domingos Ferreira (Clinical Center)

Av. Dois Rios

Av. Dom Hélder Câmara

Av. Recife x Avenida Dom Hélder Câmara

Av. Dr. José Rufino com Av. Antônio Carneiro

Rua do Acre

Rua Paris (Imbiribeira)

Rua São Miguel x Rua Manuel de Albuquerque

Estrada dos Remédios (Mercado Público).

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