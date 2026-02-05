A- A+

Carnaval 2026 Itinerários de 120 linhas de ônibus serão alterados com interdição da Ponte Duarte Coelho; confira Mudanças começam às 11h deste sábado (7), de acordo com o bloqueio viário programado pela CTTU

Os itinerários e pontos de embarque e desembarque de 120 linhas de ônibus serão alterados com a interdição da Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, para a montagem do Galo Gigante.



O Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) informou que as mudanças começam às 11h deste sábado (7), de acordo com o bloqueio viário programado pela Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU).

A reabertura da Ponte Duarte Coelho está prevista para ocorrer em 22 de fevereiro, domingo depois do Carnaval, após a desmontagem do Galo Gigante, segundo a prefeitura do Recife.



Das 120 linhas afetadas, 76 são convencionais, quatro do sistema BRT e 40 são linhas Bacurau. Ao todo, estão sendo organizadas 39 paradas temporárias para atender aos passageiros.



"A recomendação principal do consórcio é que o passageiro utilize, preferencialmente, o mesmo ponto de desembarque para realizar a viagem de retorno", destaca o CTM, informando que equipes estarão de prontidão no local logo após o fechamento da ponte orientando os usuários.

"Os profissionais estarão estrategicamente posicionados na própria Ponte Duarte Coelho, nos Terminais de Santa Rita, Recife e Joana Bezerra, além das estações de BRT Hospício, Derby, Nossa Senhora do Carmo, Guararapes, Soledade e Riachuelo, visando garantir que os deslocamentos ocorram com segurança e clareza informativa", afirmou o consórcio.

Entre 9 e 13 de fevereiro, os divulgadores atuarão das 6h às 12h e das 12h às 18h, com exceção da sexta-feira (13), quando o trabalho será realizado apenas no período da manhã.

Além do suporte presencial, o consórcio disponibilizou o site oficial do Carnaval 2026 com o detalhamento completo das alterações para o período de folia.

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões, os usuários podem acionar a Central de Atendimento ao Cliente pelo telefone 0800 081 0158 ou via WhatsApp no número (81) 9.9488-3999, ambos com operação das 6h às 18h.



O Grande Recife ressalta ainda que o serviço de atendimento não funcionará no dia 17 de fevereiro devido ao feriado de Carnaval.

Confira o plano de circulação para o fechamento da Ponte Duarte Coelho no Carnaval 2026:

- Período: das 11h do sábado (7), até a sexta-feira (13).

- Paradas marcadas em amarelo = parada seletiva

- Paradas marcadas em cinza = parada geral (comum)



Mudanças dos itinerários das linhas de ônibus:

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES

Itinerário ATUAL

…….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…..



Alteração de itinerário

…….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Av. Dantas Barreto (Pista Leste) (PED 180207/PARADA 15), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222/PARADA 16), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180260), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…..

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

Itinerário ATUAL

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)...



Alteração de itinerário

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180026/PARADA 08 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090),

Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA / ATENDIMENTO À PCR

Itinerário ATUAL

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180026), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044) Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)...

Alteração de itinerário

…..Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180026/PARADA 08), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044) Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…



032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)…

Alteração de itinerário

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024/PARADA 06 ), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av.

Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…



041 – SETÚBAL (OPCIONAL)

Itinerário ATUAL

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Guararapes (PED 180298), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)…



Alteração de itinerário

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024/PARADA 06 ), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)...

044 – MASSANGANA (BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita, RETORNO A (dentro do Terminal), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), giro à esquerda no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita, RETORNO A (dentro do Terminal), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), giro à esquerda no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), Cais de Santa Rita (Via da Beira Mar), Travessa do Forte (PED 180047), Contorno na Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita….

044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av.

Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PEDs 180212 e 180211), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita, RETORNO A (dentro do Terminal), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938)…..

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04)Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barro, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita, RETORNO A (dentro do Terminal), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938)…..

Obs: deixa de atender o PED 180212

061 – PIEDADE

Itinerário ATUAL

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180031), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)...

Alteração de itinerário

...Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VIII (PED 180938), Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…

064 – PIEDADE (OPCIONAL)

Itinerário ATUAL

….Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins

de Barros (PED 180024), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180298), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)…

Alteração de itinerário

….Av. Eng. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024/PARADA 06 ), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av.

Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…

069 – CONJUNTO CATAMARÃ

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita....

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Av. Dantas Barreto (Pista Leste) (PED 180207/PARADA 15), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222/PARADA 16), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Engenheiro José Estelita…..

069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PEDs 180212 e 180211), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita.…



Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Av. Dantas Barreto (Pista Leste) (PED 180207/PARADA 15), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222/PARADA 16), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180028), Av. Dantas Barreto (PEDs 180238 e 180243), Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita.…

071 – CANDEIAS

Itinerário ATUAL

...Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VII (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)…

Alteração de itinerário

...Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VII (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026/PARADA 08 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…

071 – CANDEIAS – VIA PCR

Itinerário ATUAL

..Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VII (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180289), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180302, 180306, 180308 e 180310)...



Alteração de itinerário

..Av. José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada VII (PED 180937), Av. Martins de Barros (PED 180026/PARADA 08), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…



072 – CANDEIAS (OPCIONAL)

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180143 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita....

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180143 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), Praça das Cinco Pontas (PED 180048), Alça de acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita.…

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

Sentido TI Recife / TI Joana Bezerra

Itinerário ATUAL

TI Recife, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180023 e 180029), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180301, 180306, 180308 e 180310)…

Alteração de itinerário

TI Recife, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180023/PARADA 05, PED 180029/PARADA 09 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da

República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…



Sentido TI Joana Bezerra / TI Recife

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Rua Floriano Peixoto (PED 180144), TI Recife

Alteração de itinerário

..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PED 180144/PARADA 19), TI Recife

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR)

Itinerário ATUAL

TI Recife, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180023 e 180029), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107,

180109 e 180111), Retorno logo após o Shopping Center Tacaruna, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180117 e 180218)

Alteração de itinerário

TI Recife, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180023/PARADA 05, PED 180029/PARADA 09 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da

República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180109,

180111)...

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

Itinerário ATUAL

TI Recife, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180023 e 180029), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PEDs 180283 e 180286), Rua João Lira (PEDs 180088 e 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)



Alteração de itinerário

TI Recife, Rua Floriano Peixoto, Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180023/PARADA 05, PED 180029/PARADA 09 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da

República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21 e 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)….

121 – VILA DA SUDENE

Itinerário ATUAL

....Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180306, 180308 e 180310)...



Alteração de itinerário

....Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180029/PARADA 09 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)...

121 – VILA DA SUDENE – VIA PCR

Itinerário ATUAL

....Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180029), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar,

Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180306, 180308 e 180310)...

Alteração de itinerário

....Av. Sul (PEDs 180018 e 180019), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180029/PARADA 09), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)...

166 – TI. CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)

Itinerário ATUAL

…..Rua dos Coelhos (PED 180278), Rua Dr. José Mariano (PEDs 180279, 180280 e 180281), Rua da Aurora (PED 180282), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul…



Alteração de itinerário

…..Rua dos Coelhos (PED 180278), Cais José Mariano (PEDs 180279, 180280 e 180281), Rua da Aurora, Ponte da Boa Vista, Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul…



168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

…..Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180306, 180308 e 180310)

Alteração de itinerário

…..Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)…

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180306, 180308 e 180310)



Alteração de itinerário

….Terminal Cais de Santa Rita - Parada IX (PED 180939), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)...

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

Itinerário ATUAL

....Terminal Cais de Santa Rita - Parada III (PED 180933), Avenida Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180298), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180306, 180308 e 180310)….

Alteração de itinerário

....Terminal Cais de Santa Rita - Parada III (PED 180933), Avenida Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180306/PARADA 28, 180308 e 180310)...



243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA AGAMENON MAGALHÃES

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180246), Av. Sul…



Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Av. Dantas Barreto (Pista Leste) (PED 180207/PARADA 15), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste) (PED 180222/PARADA 16), Av. Dantas Barreto (PEDs 180240 e 180246), Av. Sul…

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

Itinerário ATUAL

….Terminal Cais de Santa Rita - Parada X (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos (PED 180266), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180301, 180305, 180307 e 180309)



Alteração de itinerário

….Terminal Cais de Santa Rita - Parada X (PED 180940), Av. Martins de Barros (PED 180029/PARADA 09 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 24/PED 180091), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)…

311 – BONGI (AFOGADOS)

314 – MANGUEIRA

Itinerário ATUAL

….Rua dos Coelhos (PED 180278), Rua Dr. José Mariano (PEDs 180279, 180280 e 180281), Rua da Aurora (PED 180282 e 180286), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309).…



Alteração de itinerário

….Rua dos Coelhos (PED 180278), Rua Dr. José Mariano (PEDs 180279, 180280 e 180281), Rua da Aurora (PED 180282/PARADA 38), Rua do Riachuelo (PED 180078/PARADA 33), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309).…

312 – MUSTARDINHA

Itinerário ATUAL

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PED 180144), Praça Visconde de Mauá, Travessa do Cais da Detenção (PED 180270), Ponte Seis de Março (Ponte Velha), Rua Velha (PED 180271)….



Alteração de itinerário

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/PARADA 30), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol ( PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18 ), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PED 180144/PARADA 19 ), Praça Visconde de Mauá, Travessa do Cais da Detenção (PED 180270), Ponte Seis de Março (Ponte Velha), Rua Velha (PED 180271/PARADA 39 )….

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

Itinerário ATUAL

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180330), giro à esquerda na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180300, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326/PARADA 32), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078/PARADA 33), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180330), giro à direita na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180300, 180305, 180307 e 180309)….



Alteração de itinerário

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326/PARADA 32), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11 ), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av.

Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

315 – BONGI

Itinerário ATUAL

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180330), giro à esquerda na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326/PARADA 32), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078/PARADA 33), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

Itinerário ATUAL

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180331), giro à esquerda na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180300, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326/PARADA 32), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078/PARADA 33), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180331), giro à direita na Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Nossa Senhora do

Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180300, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

…Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180326/PARADA 32), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 22/PED 180089), Rua do Hospício (PARADA 25), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Guararapes (PED 180328), Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/PARADA 30 ), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 22/PED 180089), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180328), Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira

Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/PARADA 30 ), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 22/PED 180089), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av.

Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

332 – TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PED 180144), Praça Visconde de Mauá, Travessa do Cais da Detenção (PED 180270), Ponte Seis de Março (Ponte Velha), Rua Velha (PED 180271), Rua da Matriz, Praça Maciel Pinheiro, Av. Manoel Borba (PED 180252), Rua da Santa Cruz (PED 180272), Rua São Gonçalo (PED 180273), Rua dos Coelhos (PED 180274)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/PARADA 30 ), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol( PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18 ), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PED 180144/PARADA 19), Praça Visconde de Mauá, Travessa do Cais da Detenção (PED 180270), Ponte Seis de Março (Ponte Velha), Rua Velha (PED 180271/PARADA 39), Rua da Matriz, Praça Maciel Pinheiro, Av. Manoel Borba (PED 180252), Rua da Santa Cruz (PED 180272), Rua São Gonçalo (PED 180273), Rua dos Coelhos (PED 180274)….

341 – CURADO I

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180328), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/ PARADA 30), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078/PARADA 33), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

342 – CURADOS (OPCIONAL)

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180328), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/ PARADA 30), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078/PARADA 33), Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….



342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180328), Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista Vista (PEDs 180303, 180305, 180307 e 180309)….



Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180318, 180320, 180322 e 180324/PARADA 30 ), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 22/PED 180089), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

Itinerário ATUAL

…...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319 e 180321), Rua Gervásio Pires, Rua da Santa Cruz (PED 180272), Rua São Gonçalo (PED 180273), Rua dos Coelhos (PED 180274), Av. Beira Rio, Largo dos Coelhos, Rua Padre Venâncio (PED 180277), Rua dos Coelhos (PED 180278), Rua Doutor José Mariano (PEDs 180279, 180280 e 180281), Rua da Aurora (PED 180282), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Nossa Senhora

do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304 180305, 180307 e 180309)

Alteração de itinerário

…...Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319 e 180321), Rua Gervásio Pires, Rua da Santa Cruz (PED 180272), Rua São Gonçalo (PED 180273), Rua dos Coelhos (PED 180274), Av. Beira Rio, Largo dos Coelhos, Rua Padre Venâncio (PED 180277), Rua dos Coelhos (PED 180278), Rua Doutor José Mariano (PEDs 180279, 180280 e 180281), Rua da Aurora (PED 180282/PARADA 38), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

414 – TORRE

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180301, 180305, 180307 e 180309)….

Alteração de itinerário

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

414 – TORRE –VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED

180288), Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180301, 180305, 180307 e 180309)….



Alteração de itinerário

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)….

513 – CÓRREGO DA AREIA

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180283), Rua João Lira (PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…



Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

513 – CÓRREGO DA AREIA – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180283), Rua João Lira (PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…



Alteração de itinerário

….….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

Itinerário ATUAL

….….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e PED 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180283), Rua João Lira (PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

….….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e PED 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (PED 180329), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180305, 180307 e 180309)...



Alteração de itinerário

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República,

Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)...

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

Itinerário ATUAL

...Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180298), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...



Alteração de itinerário

...Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto, Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180305, 180307 e 180309)...

Alteração de itinerário

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita (PED 180269), Av. Martins de Barros (PED 180024/PARADA 06), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda (PEDs 180566 e 180567), Marco Zero, Av. Alfredo Lisboa (PEDs 180034 e 180502), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 21/PED 180088), Rua do Hospício

(PARADA 25 e PED 180075 /PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)...

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

Itinerário ATUAL

...Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180298), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180283), Rua João Lira (PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

...Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador/PARADA 03, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), pista Leste da Av. Dantas Barreto, pista Oeste da Av. Dantas Barreto, Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180298), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180283), Rua João Lira (PED 180088), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

...Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador/PARADA 03, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...



524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180305, 180307 e 180309)…

Alteração de itinerário

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)...

Obs: esta alteração do itinerário principal contempla os desvios dos itinerários VIA IMIP SUBÚRBIO / CIDADE e VIA IMIP CIDADE / SUBÚRBIO



524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180305, 180307 e 180309)…

Alteração de itinerário

….Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs

180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar,

Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)...



532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180283), Rua João Lira (PED 180088), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20),

Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180088/PARADA 21), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

Itinerário ATUAL

...Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...



Alteração de itinerário

...Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República,

Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Cais de Santa Rita, Via de acesso ao Terminal Cais de Santa Rita, Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos (PED 180266), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180285), Rua João Lira (PED 180090), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180029/PARADA 09 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins

de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

Alteração de itinerário

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada II (PED 180932), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180285), Rua João Lira (PED 180090), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020),Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada II (PED 180932), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada II (PED 180932), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180305, 180307 e 180309)...

Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180135/PARADA 17 e PED 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada II (PED 180932), Av. Martins de Barros (PED 180029/PARADA 09 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora,

Rua João Lira (PARADA 22/PED 180089), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)...

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180134), Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

Alteração de itinerário

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180134), Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180134), Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180134), Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada II (PED 180932), Av. Martins de Barros (PED 180029), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador, Rua Primeiro de Março (PED 180288), Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

...Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20),

Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada II (PED 180932), Av. Martins de Barros (PED 180029/PARADA 09 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av.

Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180285), Rua João Lira (PED 180090), Av. Visconde de Suassuna…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Av. Visconde de Suassuna, Rua Treze de Maio….

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar,

Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180285), Rua João Lira (PED 180090), Av. Visconde de Suassuna….

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED PROVISÓRIO/PARADA 34), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada VI (PED 180936), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Av. Visconde de Suassuna....

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho, Rua do Sol (PED 180140), Praça Joaquim Nabuco, Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs

180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180266), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180299), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304 180305, 180307 e 180309)...



Alteração de itinerário

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180135/PARADA 17 e 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)…

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

Itinerário ATUAL

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PEDs 180081 e 180075), Av. Conde da Boa Vista (PED 180325), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes, Av. Dantas Barreto (pista Oeste) (PED 180221), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030), Rua Siqueira Campos (PED 180266), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180297), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo, Rua do Hospício (PEDs 180076, 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PEDs 180081 e 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PED 180325/PARADA 31), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADA 01 e PED 180211/PARADA 04), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180030/PARADA 10 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Rua dos Palmares (PEDs 180097, 180098 e 180262), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo,Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua

do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes ( PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua dos Palmares (PEDs 180097, 180098 e 180262), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 24/PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

712 – ALTO SANTA TEREZINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – VIA PCR

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – VIA CAIS DO APOLO

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua

da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE)

Itinerário ATUAL

...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

Alteração de itinerário

...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PED180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

.…Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...



Alteração de itinerário

...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PARADA 23/PED 180090), Rua do Hospício (PED180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS

Itinerário ATUAL

.…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

Alteração de itinerário

.…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02 e PED 180211/PARADA

04 ), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PED180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS – VIA PCR

Itinerário ATUAL

.…Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PEDs 180212 e 180211), Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal), Av. Martins de Barros (PED 180025), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

Alteração de itinerário

.…Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044),

Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02 e

PED 180211/PARADA 04 ), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, giro à direita direto no Terminal Cais de Santa Rita - Parada V (PED 180935), RETORNO A (dentro do Terminal)

Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PED180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

722 – CAMPINA DO BARRETO

Itinerário ATUAL

...Av. da Saudade (PED 180085), Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna….

Alteração de itinerário

...Av. da Saudade (PED 180085), Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna….

723 – CAJUEIRO

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37),

Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av.

Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Mário Melo (PED 180100), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED

180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

741 – DOIS UNIDOS – VIA PREFEITURA / POMBAL

Itinerário ATUAL

....Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Mário Melo (PED 180100), Rua da Saudade, Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna

Alteração de itinerário

....Av. Norte, Ponte do Limoeiro, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna…

741 – DOIS UNIDOS - ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

Itinerário ATUAL

….Av. João de Barros (PEDs 180124, 180531, 180125 e 180127), Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180304, 180305, 180307 e 180309)...



Alteração de itinerário

….Av. João de Barros (PEDs 180124, 180531, 180125 e 180127), Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Rua do Hospício (PARADA 25 e PED 180075/PARADA 26), Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180305/PARADA 27, 180307 e 180309)...

742 – LINHA DO TIRO

Itinerário ATUAL

.…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144 e 180145), Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , giro à esquerda na Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de

Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180025), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180077), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)…

Alteração de itinerário

.…Av. Norte, Av. Cruz Cabugá (PEDs 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180081), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PEDs 180134 e 180140/PARADA 18), Rua Floriano Peixoto (PEDs 180144/PARADA 19 e 180145/PARADA 20 ),

Rua do Peixoto (PED 180523), giro à direita na Av. Dantas Barreto, Praça Sérgio Loreto , giro à esquerda na Av. Sul (PEDs 180053 e 180020), Cais de Santa Rita, Via de Acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita - Parada I (PED 180931), Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104 e 180332)...

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...



Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte

Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PED 180212/PARADA 02), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180264), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180286), Rua João Lira (PED 180091), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…

Alteração de itinerário OK

….Rua do Príncipe (PEDs 180128 e 180129), Rua Princesa Isabel (PED 180132/PARADA 37), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador (PARADAS 01 e 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, retorno defronte ao Forte do Brum, Av. Militar, Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

…...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180115, 180116, 180218, 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180082), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180136), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180086 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e 180113)....



Alteração de itinerário

…...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180115, 180116, 180218, 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180082), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332,

180400, 180107, 180110 e 180113)....

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180284), Rua João Lira (PED 180089), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180131/PARADA 36), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ)

Itinerário ATUAL

…...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180115, 180116, 180218, 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180082), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, (PED 180448), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e 180113)....

Alteração de itinerário

…...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180115, 180116, 180218, 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180082), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e

180113)....



824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

…...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180115, 180116, 180218, 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180082), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador, Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332,

180400, 180107, 180110 e 180113)....



Alteração de itinerário

…...Av. Cruz Cabugá (PEDs 180115, 180116, 180218, 180120 e 180122), Rua do Hospício (PED 180082), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar,

Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Rua do Hospício (PEDs 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e 180113)....

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180025), Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180284), Rua João Lira (PED 180089), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07 e EX PED 180032/PARADA 12), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180518), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Imperador (PED 180212), Rua Primeiro de Março, Av. Guararapes (PED 180263), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora (PED 180284), Rua João Lira (PED 180089), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)…



Alteração de itinerário

….Rua do Príncipe (PEDs 180463 e 180130), Rua Princesa Isabel (PED 180518/PARADA 35), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180025/PARADA 07), Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus (PED 180335), Av. Cais do Apolo (PEDs 180038, 180040, 180039 e 180041), Av. Militar, Retorno logo após o Forte do Brum, Av. Militar, Av. Cais do Apolo (PEDs 180042, 180043 e 180044), Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180089/PARADA 22), Av. Visconde de Suassuna (PEDs 180092, 180093 e 180094)...

1974 – JARDIM ATLÂNTICO

Itinerário ATUAL

…..Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180218, 180118, 180119 e 180121), Rua do Hospício

(PED 180084), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180137), Ponte Duarte Coelho, Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e 180112)…

Alteração de itinerário

…..Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180218, 180118, 180119 e 180121), Rua do Hospício

(PED 180084), Rua Princesa Isabel (PED 180131/PARADA 36), Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332,

180400, 180107, 180110 e 180112)…

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

…..Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323), Ponte Duarte Coelho , Av. Guararapes (PED 180334), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes (PED 180296), Ponte Duarte Coelho , Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332,

180400, 180107, 180109 e 180111).…

Alteração de itinerário

Av. Conde da Boa Vista (PEDs 180317, 180319, 180321 e 180323/PARADA 29), Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180090/PARADA 23), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180109 e 180111).…

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

Itinerário ATUAL

…..Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180218, 180118, 180119 e 180121), Rua do Hospício

(PED 180084), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448), Av. Dantas Barreto (pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo (PED 180230), Av. Martins de Barros (PED 180031), Rua Siqueira Campos (PED 180267), Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho , Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400,

180107, 180110 e 180112)…

Alteração de itinerário

…..Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180218, 180118, 180119 e 180121), Rua do Hospício

(PED 180084), Rua Princesa Isabel (PED 180131/PARADA 36), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República (PED 180448/PARADA 14), Rua do Imperador (PARADA 03), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros (PED 180031/PARADA 11 e PARADA 13), Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e 180112)…

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

Itinerário ATUAL

…..Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180218, 180118, 180119 e 180121), Rua do Hospício

(PED 180084), Rua Princesa Isabel (PED 180131), Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol (PED 180138), Ponte Duarte Coelho , Rua da Aurora, Rua do Riachuelo (PED 180078), Rua do Hospício (PEDs 180087 e 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332, 180400, 180107, 180110 e 180112)…

Alteração de itinerário

…..Av. Cruz Cabugá (PEDs 180114, 180116, 180218, 180118, 180119 e 180121), Rua do Hospício

(PED 180084), Rua Princesa Isabel (PED 180131/PARADA 36), Rua da Aurora, Rua João Lira (PED 180091/PARADA 24), Rua do Hospício (PED 180060), Av. Cruz Cabugá (PEDs 180104, 180332,

180400, 180107, 180110 e 180112)…

LINHAS DE BRT

Linhas do Corredor Leste / Oeste (operadora MOBIBRASIL):

a) LINHAS:

2437 – TI CAXANGÁ (CONDE DA BOA VISTA)

2441 – TI CDU (CONDE DA BOA VISTA)

2444 – TI GETÚLIO VARGAS (CONDE DA BOA VISTA)

2450 – TI CAMARAGIBE (CONDE DA BOA VISTA)

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (ESTAÇÃO GUARARAPES), Av. Dantas Barreto (pista Oeste), Rua Siqueira Campos, Rua Cleto Campelo, Av. Guararapes, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO), Rua da Aurora, Rua do Riachuelo, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO)….

b) LINHA: 2441 – TI CDU (Conde da Boa Vista) – VIA PCR

Itinerário ATUAL

...Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO), Ponte Duarte Coelho, Av. Guararapes (ESTAÇÃO GUARARAPES), Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Av. Cais do Apolo (ESTAÇÃO ISTMO DO RECIFE) e (ESTAÇÃO FORTE DO BRUM), retorno após o Forte do Brum, Av. Cais do Apolo, Ponte Buarque de Macedo, Praça da República, Rua do Sol, Ponte Duarte Coelho, Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO)….

Alteração de itinerário

...Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO), Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Av. Dantas Barreto (Pista Leste), Av. Dantas Barreto (Pista Oeste), Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Martins de Barros, Ponte Maurício de Nassau, Av. Marquês de Olinda, Rua Madre de Deus, Av. Cais do Apolo (ESTAÇÃO ISTMO DO RECIFE) e (ESTAÇÃO FORTE DO BRUM), Av. Militar, Ponte do Limoeiro, Av. Norte, Av. Prefeito Artur Lima Cavalcanti, Rua Dona Leonor Porto, Praça 11 de junho, Rua Morães Inhamã, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista (ESTAÇÃO RUA DO HOSPÍCIO)….

Itinerários das 40 linhas de ônibus Bacurau

Período: do dia 8 (domingo) ao dia 13 fevereiro (sexta-feira) de 2026

1) 11 LINHAS OPERADAS PELA BORBOREMA:

036 – AEROPORTO

038 – RESIDENCIAL BOA VIAGEM

063 – JARDIM PIEDADE

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

….Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Rua do Peixoto, Praça das Cinco Pontas, Alça de Acesso ao Viaduto das Cinco Pontas, Viaduto das Cinco Pontas, Av. Eng. José Estelita...

073 – CANDEIAS

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

….Av. Engenheiro José Estelita, Viaduto das Cinco Pontas, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

258 – MORENO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

.

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

333 – TOTÓ

352 – CURADO II

362 - CURADO IV

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

154 – JORDÃO

172 – MARCOS FREIRE

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul…

170 – MURIBECA DOS GUARARAPES

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

2) 05 LINHAS OPERADAS PELA CAXANGÁ:

715 – ALTO SANTA TEREZINHA

846 – ÁGUAS COMPRIDAS

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

744 – DOIS UNIDOS

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Cruz Cabugá...

745 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Rua do Príncipe, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna …

827 – JARDIM BRASIL

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins

de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...

3) 08 LINHAS OPERADAS PELO CONORTE:

1927 – OURO PRETO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1928 – MARANGUAPE II

1995 – PAU AMARELO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1936 – MIRUEIRA

1956 – IGARASSU

1957 – CAETÉS I

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av, Cruz Cabugá...

1975 – AMPARO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

1985 – RIO DOCE

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

4) 03 LINHAS OPERADAS PELO CONSÓRCIO RECIFE:

523 – DOIS IRMÃOS

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

... Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Visconde de Suassuna...

533 – CASA AMARELA

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

626 – BREJO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Norte, Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna, Rua Treze de Maio...

5) 06 LINHAS OPERADAS PELA EMPRESA METROPOLITANA:

ITINERÁRIO NORMAL

233 – CAVALEIRO

254 – JABOATÃO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

.

322 – JARDIM SÃO PAULO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

131 – UR-02

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

145 – ALTO DOIS CARNEIROS

146 – UR-11

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - Sem alteração / Itinerário normal

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul...

6) 02 LINHAS OPERADAS SÓ PELA GLOBO:

613 – MORRO DA CONCEIÇÃO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Cruz Cabugá, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Cruz Cabugá...

643 – CÓRREGO DO JENIPAPO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna, Rua Treze de Maio, ...

7) 03 LINHAS OPERADAS PELA MOBIBRASIL:

2427 – MONSENHOR FABRÍCIO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

...Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...



2457 – SÃO LOURENÇO

2462 – LOTEAMENTO SANTOS COSME E DAMIÃO

Sentido: Subúrbio/Centro - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

... Av. Conde da Boa Vista, Rua da Aurora, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Rua do Hospício, Av. Conde da Boa Vista...

8) 01 LINHA OPERADA PELA SÃO JUDAS TADEU:

184 – CABO

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

...Av. Sul, Cais Santa Rita, giro à esquerda no novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Rua Siqueira Campos, Rua do Imperador Dom Pedro II, Av. Nossa Senhora do Carmo, Av. Dantas Barreto, Av. Sul…

9) 01 LINHA OPERADA DE FORMA COMPARTILHADA PELA GLOBO e CONSÓRCIO RECIFE:

515 – NOVA DESCOBERTA

Sentido: Subúrbio/Centro - Sem alteração / Itinerário normal

... Rua do Príncipe, Rua Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, Rua do Imperador Pedro II, Rua da Praia, Travessa Arsenal de Guerra, Av. Martins de Barros, giro à direita no Cais de Santa Rita (via entre a feira e as lojas), RETORNO, Cais de Santa Rita, novo acesso ao Terminal Cais de Santa Rita (por trás do Recife Expo Center), Terminal Cais de Santa Rita.

Sentido: Centro/Subúrbio - ALTERAÇÃO DO ITINERÁRIO

Terminal Cais de Santa Rita, Av. Martins de Barros, Praça da República, Ponte Princesa Isabel, Rua da Aurora, Rua João Lira, Av. Visconde de Suassuna...



Relação de linhas por parada:

Linhas assinaladas por (*) não estão neste Plano de Circulação, mas atendem a parada de ônibus normalmente

Parada 01

044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

513 – CÓRREGO DA AREIA – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE) (**)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

722 – CAMPINA DO BARRETO (**)

723 – CAJUEIRO (**)

724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

(**) Atendendo a esta parada desde o início da montagem do camarote do Galo, 22/01/2026

Parada 02 (PED 180212)

069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR) (*)

232 – CAVALEIRO – VIA PCR (*)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – PRINCIPAL e VIA CAIS DO APOLO (**)

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS – PRINCIPAL e VIA PCR

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS, VIA PREFEITURA / POMBAL e ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO) (**)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

(**) Estas linhas 712 (PCR), 713 (Via Cais do Apolo), 714 (PCR), 741 (Via João de Barros) e 743 (PCR) estão atendendo a esta parada desde o início da montagem do camarote do Galo, 22/01/2026

Parada 03

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

513 – CÓRREGO DA AREIA – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

722 – CAMPINA DO BARRETO (**)

723 – CAJUEIRO (**)

724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ) (**)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA – PRINCIPAL e VIA PCR

(**) Atendendo a esta parada desde o início da montagem do camarote do Galo, 22/01/2026

(PED 180211)

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM) (*)

062 – JARDIM PIEDADE (*)

044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR) (*)

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE) (**)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – PRINCIPAL e VIA PCR (**)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS – PRINCIPAL e VIA PCR

(**) Atendendo a esta parada desde o início da montagem do camarote do Galo, 22/01/2026

(PED 180023)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

117 – TI RECIFE (PCR/CABUGÁ) (*)

(PED 180024)

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

041 – SETÚBAL (OPCIONAL)

064 – PIEDADE (OPCIONAL)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

(PED 180025)

711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – PRINCIPAL e VIA PCR

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – PRINCIPAL e VIA CAIS DO APOLO

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – PRINCIPAL e VIA PCR

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS – PRINCIPAL e VIA PCR

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS, VIA PREFEITURA / POMBAL e ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

742 – LINHA DO TIRO

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – PRINCIPAL e VIA PCR

746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

Parada 08 (PED 180026)

013 – JARDIM BEIRA RIO (PINA) (*)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA / ATENDIMENTO À PCR

018 – BRASÍLIA TEIMOSA (*)

031 – SHOPPING CENTER (TERMINAL RESIDENCIAL BOA VIAGEM) (*)

062 – JARDIM PIEDADE (*)

071 – CANDEIAS – PRINCIPAL e VIA PCR

1911 – OURO PRETO (COHAB) (*)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II) (*)

1971 – AMPARO (*)

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) (*)

1992 – PAU AMARELO (*)

Parada 09 (PED 180029)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

117 – TI RECIFE (PCR/CABUGÁ) (*)

121 – VILA DA SUDENE – PRINCIPAL e VIA PCR

200 – TI JABOATÃO (PARADOR) (*)

211 – VILA TAMANDARÉ (*)

212 – JARDIM SÃO PAULO (*)

221 – VILA CARDEAL E SILVA (*)

222 – JARDIM UCHÔA (*)

229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL) (*)

232 – CAVALEIRO – PRINCIPAL e VIA PCR (*)

242 – PACHECO (FLORESTA) – PRINCIPAL e VIA PCR (*)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA) (*)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA) (*)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA) – PRINCIPAL e VIA PCR (*)

Parada 10 (PED 180030)

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL) (*)

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

513 – CÓRREGO DA AREIA – PRINCIPAL e VIA PCR

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP SUB/CID e VIA PCR

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – PRINCIPAL e VIA PCR

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

Parada 11 (PED 180031)

044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – VIA PCR

061 – PIEDADE

069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

1062 – ABREU E LIMA (PCR) (PARADOR) - BRT (*)

1076 – PELÓPIDAS (PCR) (PARADOR) - BRT (*)

1100 – TI PE-15 (PCR (PARADOR) – BRT (*)

1946 – TI IGARASSU (BR-101) (*)

1967 – TI IGARASSU (SÍTIO HISTÓRICO) – BRT (*)

1974 – JARDIM ATLÂNTICO – VIA PCR (*)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA – PRINCIPAL e VIA PCR

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR – VIA PCR (*)

Parada 12 (EX PED 180032)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

121 – VILA DA SUDENE

513 – CÓRREGO DA AREIA

514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

712 – ALTO SANTA TEREZINHA

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE)

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS – PRINCIPAL e VIA PCR

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS, VIA PREFEITURA / POMBAL e ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

742 – LINHA DO TIRO

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS)

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ)

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE)

Obs: este EX PED 180032 está sendo reativado somente para este período de Carnaval

Parada 13

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

061 – PIEDADE

071 – CANDEIAS

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO)

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

414 – TORRE

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP SUB/CID

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

(PED 180448)

121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS (*)

122 – VILA DO IPSEP (*)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – PRINCIPAL e VIA PCR

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – PRINCIPAL e VIA CAIS DO APOLO

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – PRINCIPAL e VIA PCR

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – PRINCIPAL e VIA PCR

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA – PRINCIPAL e VIA PCR

(PED 180207)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES

069 - CONJUNTO CATAMARÃ– PRINCIPAL E VIA PCR

243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA AGAMENON MAGALHÃES

1911 – OURO PRETO (COHAB) (**)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II) (**)

1946 – TI IGARASSU (BR-101) (**)

1971 – AMPARO (**)

(**) Estas linhas estão atendendo a esta parada desde o início da montagem da arquibancada das Escolas de Samba, 23/01/2026

(PED 180222)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES

018 – BRASÍLIA TEIMOSA (*)

069 - CONJUNTO CATAMARÃ– PRINCIPAL E VIA PCR

121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS (*)

122 – VILA DO IPSEP (*)

212 – JARDIM SÃO PAULO (*)

229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL) (**)

242 – PACHECO (FLORESTA) – PRINCIPAL E VIA PCR (*)

243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA AGAMENON MAGALHÃES

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE SANTA RITA) (*)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE SANTA RITA) (*)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA) – PRINCIPAL E VIA PCR (*)

(**) Esta linha está atendendo a esta parada desde o início da montagem da arquibancada das Escolas de Samba, 23/01/2026

(PED 180135)

072 – CANDEIAS (OPCIONAL)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

312 – MUSTARDINHA

332 – TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP CID/SUB e VIA PCR

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

(PED 180140)

039 – SETÚBAL (PRÍNCIPE) (*)

072 – CANDEIAS (OPCIONAL)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE) (*)

117 – TI RECIFE (PCR/CABUGÁ) (*)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL) (*)

312 – MUSTARDINHA

332 – TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP CID/SUB e VIA PCR

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

742 – LINHA DO TIRO

(PED 180144)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

104 – TI JOANA BEZERRA/TI RECIFE (IMIP) (*)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE) (*)

117 – TI RECIFE (PCR/CABUGÁ) (*)

166 – TI. CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL) (*)

312 – MUSTARDINHA

332 – TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP CID/SUB, VIA IMIP SUB/CID e VIA PCR

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

742 – LINHA DO TIRO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) (*)

1992 – PAU AMARELO (*)

Parada 20 (PED 180145)

013 – JARDIM BEIRA RIO (PINA) (*)

039 – SETÚBAL (PRÍNCIPE) (*)

072 – CANDEIAS (OPCIONAL)

166 – TI CAJUEIRO SECO (RUA DO SOL)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL) (*)

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP CID/SUB, VIA IMIP SUB/CID e VIA PCR

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

742 – LINHA DO TIRO

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) (*)

1992 – PAU AMARELO (*)

Parada 21 (PED 180088)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

107 – TI RECIFE (CABUGÁ / PCR)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

121 – VILA DA SUDENE – PRINCIPAL e VIA PCR

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

513 – CÓRREGO DA AREIA – PRINCIPAL e VIA PCR

514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP SUB/CID e VIA PCR

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

(PED 180089)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

1987- TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE BOA VISTA) – ATENDIMENTO AOS BULTRINS (*)

(PED 180090)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA e VIA PCR

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

041 – SETÚBAL (OPCIONAL)

061 – PIEDADE

064 – PIEDADE (OPCIONAL)

071 – CANDEIAS – PRINCIPAL e VIA PCR

517 – CÓRREGO DO INÁCIO

611 – ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

621 – ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – PRINCIPAL e VIA PCR

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – PRINCIPAL e VIA PCR

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS – PRINCIPAL e VIA PCR

742 – LINHA DO TIRO

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

(PED 180091)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – PRINCIPAL e VIA PCR

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – PRINCIPAL e VIA CAIS DO APOLO

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS, VIA PREFEITURA / POMBAL e ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – PRINCIPAL e VIA PCR

746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR

1974 – JARDIM ATLÂNTICO

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR

Parada 25

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA e VIA PCR

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

041 – SETÚBAL (OPCIONAL)

061 – PIEDADE

064 – PIEDADE (OPCIONAL)

071 – CANDEIAS – PRINCIPAL e VIA PCR

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

121 – VILA DA SUDENE – PRINCIPAL e VIA PCR

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP SUB/CID e VIA PCR

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

741 – DOIS UNIDOS - ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

Parada 26 (PED 180075)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA e VIA PCR

032 – SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

041 – SETÚBAL (OPCIONAL)

061 – PIEDADE

064 – PIEDADE (OPCIONAL)

071 – CANDEIAS – PRINCIPAL e VIA PCR

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

121 – VILA DA SUDENE – PRINCIPAL e VIA PCR

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

243 – VILA DOIS CARNEIROS - VIA CAIS DE SANTA RITA

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL e VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA IMIP SUB/CID e VIA PCR

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

645 – TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

741 – DOIS UNIDOS - ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) (*)

1987- TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE DA BOA VISTA) (*)

Parada 27 (PED 180305)

243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA CAIS DE SANTA RITA

311 – BONGI (AFOGADOS)

313 - SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – PRINCIPAL E VIA PCR

314 - MANGUEIRA

315 - BONGI

321 - JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – PRINCIPAL E VIA PCR

324 - JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

331 - TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL E VIA PCR

341 - CURADO I

342 – CURADOS (OPCIONAL) – PRINCIPAL E VIA PCR

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

414 – TORRE – PRINCIPAL e VIA PCR

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 - ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 - SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA PCR E VIA IMIP SUBÚRBIO / CIDADE

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

741 – DOIS UNIDOS – ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

1973 – CASA CAIADA (CONDE DA BOA VISTA) (*)

1987- TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE DA BOA VISTA) (*)

(PED 180306)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA E ATENDIMENTO À PCR

032 - SETÚBAL (CONDE DA BOA VISTA)

041 – SETÚBAL (OPCIONAL)

061 – PIEDADE

064 – PIEDADE (OPCIONAL)

071 – CANDEIAS – PRINCIPAL E VIA PCR

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

121 - VILA DA SUDENE – PRINCIPAL E VIA PCR

168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – PRINCIPAL e VIA PCR

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

(PED 180323)

516 – CASA AMARELA / TORRE / CONDE DA BOA VISTA

521 – ALTO SANTA ISABEL (CONDE DA BOA VISTA)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – PRINCIPAL, VIA PCR E VIA IMIP CIDADE / SUBÚRBIO

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

644 – LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

1977 – TI PELÓPIDAS (CONDE DA BOA VISTA)

(PED 180324)

312 - MUSTARDINHA

331 - TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – PRINCIPAL E VIA PCR

332 - TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

341 - CURADO I

342 – CURADOS (OPCIONAL) – PRINCIPAL E VIA PCR

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

(PED 180325)

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA AGAMENON MAGALHÃES

044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – PRINCIPAL E VIA PCR

069 - CONJUNTO CATAMARÃ– PRINCIPAL E VIA PCR

072 - CANDEIAS (OPCIONAL)

101 – TI RECIFE/TI JOANA BEZERRA (BOA VISTA)

243 – VILA DOIS CARNEIROS – VIA AGAMENON MAGALHÃES

414 – TORRE – PRINCIPAL E VIA PCR

645 - TI MACAXEIRA (AV. NORTE)

(PED 180326)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – PRINCIPAL E VIA PCR

315 – BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – PRINCIPAL E VIA PCR

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

(PED 180078)

311 – BONGI (AFOGADOS)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO)

314 – MANGUEIRA

315 – BONGI

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO)

324 – JARDIM SÃO PAULO (PIRACICABA)

341 – CURADO I

342 – CURADOS (OPCIONAL)

346 – TI TIP (CONDE DA BOA VISTA)

(PED PROVISÓRIO)

116 – TI RECIFE (PRÍNCIPE)

117 – TI RECIFE (PCR/CABUGÁ)

513 – CÓRREGO DA AREIA – PRINCIPAL E VIA PCR – PRINCIPAL E VIA PCR

514 – NOVA DESCOBERTA (CÓRREGO DO JOAQUIM)

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – PRINCIPAL E VIA PCR

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL E VIA PCR

621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL E VIA PCR

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – PRINCIPAL E VIA PCR

(PED 180518)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

742 – LINHA DO TIRO

820 – TI XAMBÁ (CABUGÁ)

822 – JARDIM BRASIL I (CRUZ CABUGÁ)

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – PRINCIPAL e VIA PCR

1987- TI RIO DOCE (PRÍNCIPE / CONDE BOA VISTA) – ATENDIMENTO AOS BULTRINS (*)

(PED 180131)

039 – SETÚBAL (PRÍNCIPE) (*)

121 – VILA DA SUDENE – VIA VILA PINHEIROS (*)

122 – VILA DO IPSEP (*)

821 – JARDIM BRASIL I (ESTRADA DE BELÉM)

823 – JARDIM BRASIL II (ESTRADA DE BELÉM)

1974 - JARDIM ATLÂNTICO – PRINCIPAL e VIA PCR

1983 – TI RIO DOCE (PRINCESA ISABEL) (*)

1992 – PAU AMARELO (*)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA – PRINCIPAL e VIA PCR

1994 - CONJUNTO BEIRA MAR – PRINCIPAL e VIA PCR

(PED 180132)

711 – ALTO DO PASCOAL – PRINCIPAL e VIA PCR

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – PRINCIPAL e VIA PCR

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – PRINCIPAL e VIA CAIS DO APOLO

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – PRINCIPAL e VIA PCR

717 – JOSÉ AMARINO DOS REIS

722 – CAMPINA DO BARRETO

723 – CAJUEIRO

724 – CHÃO DE ESTRELAS – PRINCIPAL e VIA PCR

741 – DOIS UNIDOS – VIA JOÃO DE BARROS e ATENDIMENTO BEBERIBE (ESPINHEIRO)

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – PRINCIPAL e VIA PCR

746 – ALTO DO CAPITÃO – PRINCIPAL e VIA PCR

1911 – OURO PRETO (COHAB) (*)

1926 – OURO PRETO (JATOBÁ II) (*)

1946 – TI IGARASSU (BR-101) (*)

1971 – AMPARO (*)

Parada 38 (PED 180282)

311 – BONGI (AFOGADOS)

314 – MANGUEIRA

411 – PLAZA SHOPPING (CONDE DA BOA VISTA) – VIA IMIP

Parada 39 (PED 180271)

013 – JARDIM BEIRA RIO (PINA) (*)

104 – TI JOANA BEZERRA/TI RECIFE (IMIP) (*)

312 – MUSTARDINHA

332 – TOTÓ (ABDIAS DE CARVALHO)

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – VIA IMIP CIDADE / SUBÚRBIO

Parada SELETIVA 180134, na Rua do Sol, lado oposto à lateral do Liceu de Artes e Ofícios, na Boa Vista 039 – SETÚBAL (PRÍNCIPE) (*)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – PRINCIPAL e VIA PCR

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

742 – LINHA DO TIRO

Parada SELETIVA 180335, na Rua Madre de Deus, antes (próximo) à interseção com a Av. Rio Branco, no Recife Antigo.

014 – BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA PCR

044 – MASSANGANA (BOA VISTA) – VIA PCR

069 – CONJUNTO CATAMARÃ – VIA PCR

071 – CANDEIAS – VIA PCR

117 – TI RECIFE (PCR / CABUGÁ) (*)

121 – VILA DA SUDENE – VIA PCR

168 - TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA) – VIA PCR

232 – CAVALEIRO – VIA PCR (*)

242 – PACHECO (FLORESTA) – VIA PCR (*)

313 – SAN MARTIN (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

321 – JARDIM SÃO PAULO (ABDIAS DE CARVALHO) – VIA PCR

331 – TOTÓ (JARDIM PLANALTO) – VIA PCR

342 – CURADOS (OPCIONAL) – VIA PCR

414 – TORRE – VIA RUI BARBOSA e VIA PCR

513 – CÓRREGO DA AREIA – VIA PCR

522 – DOIS IRMÃOS (RUI BARBOSA E PRÍNCIPE) – VIA PCR

524 – SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS) – VIA PCR

612 – MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ) – VIA PCR

622 – VASCO DA GAMA (CRUZ CABUGÁ) – VIA PCR

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ) – VIA PCR

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO) – VIA PCR

712 – ALTO SANTA TEREZINHA – VIA PCR

713 – BOMBA DO HEMETÉRIO – VIA CAIS DO APOLO

714 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (AV. NORTE) – VIA PCR

743 – ALTO JOSÉ BONIFÁCIO (JOÃO DE BARROS) – VIA PCR

824 – JARDIM BRASIL II (CRUZ CABUGÁ) – VIA PCR

860 – TI XAMBÁ (PRÍNCIPE) – VIA PCR

1974 – JARDIM ATLÂNTICO – VIA PCR (*)

1993 – CONJUNTO PRAIA DO JANGA – VIA PCR (*)

1994 – CONJUNTO BEIRA MAR – VIA PCR (*)

4137 – UR-11 (CAIS DE SANTA RITA) – VIA PCR (*)

Obs: no dia do desfile do Galo da Madrugada, 14 de fevereiro de 2026, este PED seletivo 180335 será a Parada 58, para a linha Circular do Galo

Terminal Cais de Santa Rita

a) PLATAFORMA “A”

Parada I (PED 180931)

524 - SÍTIO DOS PINTOS (DOIS IRMÃOS)

532 – DOIS IRMÃOS / CASA AMARELA (CRUZ CABUGÁ)

644 - LARGO DO MARACANÃ (CONDE DA BOA VISTA)

742 - LINHA DO TIRO

Parada II (PED 180932)

623 – VASCO DA GAMA (JOÃO DE BARROS)

624 – BREJO (CONDE DA BOA VISTA)

632 – ALTO DO REFÚGIO (CABUGÁ)

Parada III (PED 180933)

191 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (NOSSA SENHORA DO Ó)

195 – RECIFE / PORTO DE GALINHAS (OPCIONAL) (*)

Parada IV (PED 180934)

185 – TI CABO (*)

b) PLATAFORMA “B”

Parada V (PED 180935)

611 - ALTO JOSÉ DO PINHO (CAIS DE SANTA RITA)

612 - MORRO DA CONCEIÇÃO (CRUZ CABUGÁ)

622 – VASCO DA GAMA (CABUGÁ)

717 - JOSÉ AMARINO DOS REIS – VIA PCR

Parada VI (PED 180936)

621 - ALTO TREZE DE MAIO (PRÍNCIPE)

631 – NOVA DESCOBERTA (CABUGÁ)

642 – GUABIRABA (CÓRREGO DO JENIPAPO)

c) PLATAFORMA “C”

Parada VII (PED 180937)

013 - JARDIM BEIRA RIO (PINA) (*)

031 - SHOPPING CENTER (TERM. RES. BOA VIAGEM) (*)

062 - JARDIM PIEDADE (*)

071 – CANDEIAS

Parada VIII (PED 180938)

014 - BRASÍLIA (CONDE DA BOA VISTA) – VIA CAIS DE SANTA RITA

018 - BRASÍLIA TEIMOSA (*)

044 - MASSAGANA (BOA VISTA)

061 - PIEDADE

Parada IX (PED 180939)

121 - VILA DA SUDENE

168 – TI TANCREDO NEVES (CONDE DA BOA VISTA)

229 – MARCOS FREIRE (OPCIONAL) (*)

4123 – TRÊS CARNEIROS BAIXO (CAIS DE S. RITA) (*)

4133 – TRÊS CARNEIROS (CAIS DE S. RITA) (*)

4137 – UR-11 (CAIS DE S. RITA) (*)

Parada X (PED 180940)

107 - TI RECIFE (CABUGÁ/PCR) – Sentido PCR/TI Recife (*)

222 – JARDIM UCHÔA (*)

232 – CAVALEIRO (*)

242 – PACHECO (FLORESTA) (*)

243 - VILA DOIS CARNEIROS – VIA CAIS DE SANTA RITA

Parada XI (PED 180941)

211 – VILA TAMANDARÉ (*)

221 – VILA CARDEAL E SILVA (*)

Parada XII (PED 180942)

200 – TI JABOATÃO (PARADOR) (*)

212 - JARDIM SÃO PAULO (*)

Localizações das paradas

Parada 01 – Na Rua do Imperador Pedro II, em frente à Igreja de São Francisco, lado oposto ao banco Santander

Parada 02 – PED 180212, na Rua do Imperador Dom Pedro II, no trecho entre a Rua Marquês do Recife e a Rua Primeiro de Março, defronte ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual.

Parada 03 – Na Rua do Imperador Dom Pedro II, em frente a Praça 17.

Parada 04 – PED 180211, na Rua do Imperador Dom Pedro II, ao lado da Igreja do Espírito Santo (próximo à interseção com a Av. N. S. do Carmo).

Parada 05 – PED 180023, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Posto de combustível Ypiranga (também lado oposto à Travessa Arsenal de Guerra)

Parada 06 – PED 180024, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Edifício Inconfidência (antes/próximo da Av. N. S. do Carmo)

Parada 07 – PED 180025, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino Parada 08 – PED 180026, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Fórum Tomás de Aquino. Parada 09 – PED 180029, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao PROCON - RECIFE. Parada 10 – PED 180030, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Ministério Público.

Parada 11 – PED 180031, na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Anexo I do Ministério Público (próximo/antes da Ponte Maurício de Nassau)

Parada 12 – (ex PED 180032), na Av. Martins de Barros, lado oposto à Rua Siqueira Campos

Parada 13 – Na Av. Martins de Barros, lado oposto ao Edf. Paula Batista (próximo/antes da Ponte Buarque de Macedo)

Parada 14 – PED 180448, na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal.

Parada 15 – Parada 180207, no canteiro da pista Leste da Av. Dantas Barreto, ao lado da Estação de BRT Praça da República

Parada 16 – Parada 180222, na calçada da pista Oeste da Av. Dantas Barreto, em frente ao Banco Santander, nº 512, após (próximo) à interseção com a Rua Nova:

Parada 17 – PED 180135, na Rua do Sol, lado oposto ao nº 176 (Garagem do Sol)

Parada 18 – PED180140, na Rua do Sol, lado oposto à Rua Matias de Albuquerque (entre a Ponte Duarte Coelho e a Ponte da Boa Vista)

Parada 19 – PED 180144, na Rua Floriano Peixoto, lado oposto ao nº 85, Edf. Vieria da Cunha.

Parada 20 – PED 180145, na Rua Floriano Peixoto, em frente ao TI Recife

Parada 21 – PED 180088, na Rua João Lira, em frente à Biblioteca Pública, lado oposto ao Parque 13 de Maio

Parada 22 – PED 180089, na Rua João Lira, em frente à Biblioteca Pública, lado oposto ao Parque 13 de Maio

Parada 23 – PED 180090, na Rua João Lira, em frente ao Ginásio Professor Alexandre Borges, lado oposto ao Parque 13 de Maio

Parada 24 – PED 180091, na Rua João Lira, em frente ao Ginásio Professor Alexandre Borges, lado oposto ao Parque 13 de Maio

Parada 25 – Na Rua do Hospício, Praça Olavo Bilac, lado oposto à Câmara Municipal do Recife

Parada 26 – PED 180075, na Rua do Hospício, em frente à antiga Escola de Engenharia, nº 371, próxima à Av. Conde da Boa Vista

Parada 27 – PED 180305, na Av. Conde da Boa Vista, sentido cidade /subúrbio, defronte à Loja C & A, após a interseção com a Rua do Hospício:

Parada 28 – PED 180306, na Av. Conde da Boa Vista, sentido cidade /subúrbio, próximo (antes) à interseção com a Rua Gervásio Pires, lado oposto ao Edf. Rostand, nº 569:

Parada 29 – PED 180323, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Edf. Suape, nº 247, no trecho entre a Rua do Hospício e a Rua 7 de setembro:

Parada 30 – PED 180324, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Templo da 1ª Igreja Batista, nº 163, logo após a interseção com a Rua 7 de setembro:

Parada 31 – PED 180325, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Edf. Tabira, nº 121:

Parada 32 – PED 180326, na Av. Conde da Boa Vista, sentido subúrbio/cidade, em frente ao Edf. Duarte Coelho, bloco “B”, nº 45, ao lado do Cinema São Luis:

Parada 33 – PED 180078, na Rua do Riachuelo, por trás da Faculdade de Direito

Parada 34 – PED PROVISÓRIO, na Rua Princesa Isabel, defronte à Faculdade de Direito

Parada 35 – PED 180518, na Rua Princesa Isabel, defronte à Faculdade de Direito

Parada 36 – PED 180131, na Rua Princesa Isabel, no trecho entre a Rua Sete de Setembro e a Rua da Saudade:

Parada 37 – PED 180132, na Rua Princesa Isabel, no trecho entre a Rua da Saudade e a Rua da União:

Parada 38 – PED 180282, na Rua da Aurora, logo após a interseção desta via com a Ponte da Boa Vista

Parada 39 – PED 180271, na Rua Velha, em frente ao imóvel nº 76, próximo à Ponte Seis de Março (Ponte Velha).

