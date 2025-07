A- A+

Zona Oeste Recife: jovem de 22 anos é morto a tiros em lava jato no bairro de Tejipió; crime é filmado Caso aconteceu no início da tarde dessa terça-feira (22) e foi gravado por câmeras de monitoramento

Um jovem de 22 anos morreu após ser baleado em um lava jato no bairro de Tejipió, na Zona Oeste do Recife.



O crime aconteceu no início da tarde dessa terça-feira (22) e foi gravado por câmeras de monitoramento do estabelecimento.

As imagens mostram a vítima no local na companhia de outras pessoas quando o suspeito entra no local de capacete.

Com uma arma em punho, o homem vai em direção ao jovem, atira e foge em seguida. Não há informações sobre a autoria e motivação do crime.

A vítima, que não teve o nome divulgado, não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que a ocorrência de homicídio foi registrada por meio da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Capital.



"Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos, identificar a autoria e a motivação do crime", afirmou a corporação.

