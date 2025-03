A- A+

Cohab Recife: jovem de 24 anos é preso suspeito de matar irmão mais novo com golpe de esganadura Ação teria sido motivada, segundo o registro policial, por um desentendimento entre os irmãos

Um homem de 24 anos foi preso em flagrante suspeito de matar o próprio irmão, de 20 anos, no bairro Cohab, na Zona Sul do Recife, com golpe de esganadura.



O crime aconteceu nessa terça-feira (11), na residência da família, na rua Valparaíso.



O ação teria sido motivada, segundo o registro policial, por um desentendimento entre os irmãos, mas os fatos ainda estão sendo investigados.



A vítima foi identificada como Adrian Albuquerque França, que chegou a ser socorrido para a Policlínica Arnaldo Marques, onde o óbito foi constatado.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) disse que a ocorrência de homicídio consumado foi registrada na 10ª Delegacia do Ibura.



"Após a aplicação das medidas administrativas, o autor foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça", informou a corporação.

