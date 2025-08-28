A- A+

Imbiribeira Recife: jovem é atropelado por viatura da Polícia Militar e é internado em estado grave no HR Vídeo mostra homem sendo arremessado após ser atingido pela viatura

Um jovem de 24 anos foi atropelado por uma viatura da Polícia Militar de Pernambuco, no bairro da Imbiribeira, na Zona Sul do Recife.

O caso aconteceu no dia 21 de agosto, na avenida Marechal Mascarenhas de Morais, mas as imagens do acidente só começaram a circular nesta quinta-feira (28).

Na gravação, o homem, que não teve o nome divulgado, aparece sendo arremessado depois de ser atingido pela viatura.

Ferido, ele foi socorrido para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife, onde, segundo a unidade de saúde, permanece internado em estado grave.

Em nota conjunta entre as Polícias Militar e Civil de Pernambuco, as corporações informaram que o condutor da viatura acionou o Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

"A PMPE abriu uma sindicância para apurar os fatos. A Polícia Civil de Pernambuco está investigando, por meio da Delegacia do Ipsep, a ocorrência de atropelamento com vítima não fatal", destacou a nota.



Veja também