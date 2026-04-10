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EDUCAÇÃO Recife: jovens da periferia se formam em curso sobre comunicação e alimentação saudável A formatura marca a conclusão do ciclo formativo e destaca o potencial dos estudantes como multiplicadores nas comunidades em que vivem

Jovens estudantes, de 18 a 29 anos da periferia do Recife, recebem, neste sábado (11), o certificado da primeira turma do Fala que Alimenta – Formação em Comunicação e Engajamento sobre Alimentação Adequada e Saudável para Juventudes.

O curso teve duração de cinco meses e reuniu 60 estudantes. A formatura marca o encerramento do ciclo formativo e reforça o potencial dos jovens em atuar como multiplicadores em seus bairros e comunidades.

A celebração da formatura acontece, a partir das 10h, no prédio da Escola de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social (Suas) da Prefeitura do Recife, localizado na Rua Amaury de Medeiros, 158, no bairro do Derby.

A secretária nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) do governo federal, Lilian Rahal, participará da programação que terá mesa de debate com protagonismo da juventude, exibição de vídeos, entrega de certificados, sorteios, músicas, dinâmicas e a construção coletiva de mural.

Além disso, a iniciativa tem o apoio do MDS e da Umane, com execução local da Angola Comunicação e realização da Prefeitura do Recife. No decorrer das aulas teóricas e práticas, os participantes desenvolveram estratégias de comunicação popular e comunitária voltadas à promoção do direito à alimentação adequada e saudável.

A formação contou com aulas sobre comunicação, inteligência artificial, produção audiovisual, redes sociais, planejamento estratégico, direitos humanos e uso de ferramentas digitais. Foto: Yane Mendes / Angola Comunicação

Os conteúdos produzidos pelos jovens, como vídeos, podcasts e reels, serão reunidos em um blog coletivo, ampliando o alcance das mensagens nos territórios periféricos da cidade e para o mundo.

A experiência reúne comunicação, juventude, políticas públicas, fortalecendo o protagonismo juvenil no enfrentamento da insegurança alimentar e na mobilização social em comunidades urbanas.

Serviço:

Formatura da 1ª turma do Fala que Alimenta

Local: Prédio da Escola de Educação Permanente do Suas Recife

Data: Sábado, 11 de abril

Horário: 10h

Endereço: Rua Amaury de Medeiros, 158, Derby - Recife/PE

Público: Jovens formandos, parceiros institucionais e convidados

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