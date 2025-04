A- A+

TECNOLOGIA Recife lança Caderneta da Criança e se torna pioneira no país em cuidado integrado à infância A Caderneta da Criança, disponível no Conecta Recife, permitirá que pais, mães e responsáveis possam acompanhar dados como histórico vacinal e marcos do desenvolvimento infantil

A Prefeitura do Recife lançou, nesta quarta-feira (16), na Creche Municipal 14 Bis, em Boa Viagem, a Caderneta da Criança do Recife.

Com a iniciativa digital, a capital pernambucana é a primeira cidade do país a oferecer de forma gratuita e integrada um sistema online com informações completas sobre a educação, saúde e assistência social de crianças cadastradas na Rede Municipal.

A ferramenta, que já está disponível para a população através do Conecta Recife, permite que pais, mães e responsáveis de cerca de 180 mil crianças possam acompanhar de forma simples e atualizada dados como histórico vacinal, crescimento, marcos do desenvolvimento infantil e vida escolar das crianças.

O lançamento contou com a presença do prefeito João Campos e do vice Victor Marques, da secretária de Educação Cecília Cruz, da secretária de Saúde, Luciana Albuquerque, do secretário de Ciência e Tecnologia ,Rafael Cunha, além de parceiros, apoiadores, mães e alunos da Creche Municipal 14 Bis.

Caderneta da Criança do Recife

Desenvolvida em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Informação do Recife e com apoio técnico do Centro de Inovação para a Educação Brasileira (CIEB), a Caderneta da Criança do Recife é um aplicativo que integra dados das secretarias municipais de Saúde, Educação, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, além de informações nacionais como o CadÚnico.

"Recife foi a cidade escolhida no Brasil para implementarmos esse modelo, junto com o terceiro setor e com o governo federal. Eu acredito que quando juntamos esforços conseguimos fazer um trabalho mais forte. Estamos falando em sociedade civil, de instituições que participaram do financiamento dessa solução, do Governo Federal e da Prefeitura do Recife. Podiamos ter optado por caminhar sozinhos, mas é muito melhor quando caminhamos juntos e contamos com a ajuda de outras instituições nessa construção", declarou o prefeito João Campos. Prefeitura do Recife lança Caderneta da Criança. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco "Fizemos uma provocação ao Ministério de Gestão para integrar esses dados nacionalmente e a gente também está desenvolvendo a aplicação para que, com essa integração dos dados, possa ser conectada em qualquer cidade. Então, na prática, são dois produtos: um que funciona na lógica do Conecta Recife e outro que funciona como se fosse plugado em qualquer tomada do Brasil. Tivemos o cuidado de fazer para dar certo no Recife e em outras cidades do país", complementou o prefeito.

Atenção ao desenvolvimento

Em etapas, a ferramenta possibilitará o acompanhamento completo e detalhado do desenvolvimento infantil. Neste primeiro momento, os pais e responsáveis que acessarem o aplicativo terão disponíveis as pílulas do conhecimento e os marcos do desenvolvimento infantil, como reações e reflexos das crianças de acordo com o mês de vida, a capacidade de iniciar o processo de engatinhar a partir do sexto mês e outros pontos importantes.

"Sempre falamos que precisamos saber mapear sintomas, e aqui estou falando de uma forma abstrata, não necessariamente de uma doença, mas precisamos ter o termômetro certo para diagnosticar bem aquele sintoma. E os marcos do desenvolvimento infantil são o nosso termômetro para que possamos dizer se aquela criança está ou não dentro da expectativa", comentou a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz. A ferramenta possibilitará o acompanhamento completo e detalhado do desenvolvimento infantil. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco "Quando trazemos uma ação integrada da saúde, assistência e educação, garantimos que os principais serviços sociais estão olhando para aquela criança com todo o cuidado possível. Agora, a própria mãe pode olhar na caderneta agora digital e ver se a criança está atingindo o que era esperado para a idade que ela alcançou", completou Cecília.

Posteriormente, os usuários terão acesso a dados de saúde, vacinação, educação, assistência, além de referências relacionadas ao crescimento e desenvolvimento das crianças. Além disso, o sistema também oferecerá suporte às gestantes cadastradas na rede municipal de saúde.

"O que os pais e os responsáveis tinham no papel, que é a caderneta da criança, agora eles terão de forma digital. Então, a mãe que se preocupava muito em perder, ou que perdia, e se desesperava porque não tinha mais aquela informação, agora, pelo celular, já vai conseguir acessar aquelas informações e dados", informou a secretrária de Saúde, Luciana Albuquerque. O sistema também oferecerá suporte às gestantes cadastradas na rede municipal de saúde. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco Outra coisa muito importante é que, desde a gestação até os 10 anos daquela criança, os pais ou responsáveis receberão, a cada semana, informações referentes àquele período gestacional, e aquele período da criança do que deve fazer, do que não deve fazer, quais vacinas deve tomar", ressaltou Luciana.

Para tirar dúvidas, os usuários também poderão interagir com um sistema baseado em inteligência artificial, que responderá as perguntas com base nos conteúdos oficiais da caderneta em temas como amamentação, nutrição, vacinação, educação e até mesmo orientações pré-natais para gestantes.

"Por fim, a caderneta é um instrumento de busca ativa, porque a gente utilizará a caderneta da criança, Conecta Recife e o WhatsApp da Prefeitura, de forma integrada, para alertar, por exemplo, na saúde, sempre que uma criança atingir um marco de vacinação, ele vai receber um WhatsApp, vai ser informado pela caderneta qual é a vacina, onde pode tomar. Na educação, a matrícula escolar quando estiver aberta, e na assistência, quando tiver a necessidade de um recadastramento bianual do Cadastro Único, estaremos alertando para que não se perca aquele prazo e se possa, por ventura, perder um benefício", concluiu o secretário de Ciência e Tecnologia Rafael Cunha.

Para tirar dúvidas, os usuários também poderão interagir com um sistema baseado em inteligência artificial, que responderá as perguntas com base nos conteúdos oficiais da caderneta. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Creche Escola Municipal 14 Bis

Também nesta quarta-feira (16), o prefeito João Campos, acompanhado do vice Victor Marques, da secretária de Educação Cecília Cruz, da secretária de Saúde Luciana Albuquerque, do secretário de Ciência e Tecnologia Rafael Cunha, além de parceiros, apoiadores, mães e alunos da creche, visitou as obras de ampliação da unidade.

Com investimentos na ordem de R$ 3,7 milhões, a unidade de ensino contará com três novos blocos, sendo dois para salas de aula, sala de leitura e sala de recursos multifuncionais, e outro para serviços.

Com a expansão, serão adicionadas mais seis salas, que atenderão do berçário ao grupo 2. Assim, a unidade que atualmente atende de 3 a 6 anos ampliará o atendimento para 0 a 6 anos. Após a conclusão das obras, a creche passará a ter 12 salas de aula e capacidade para atender cerca de 430 estudantes, acolhendo crianças do berçário ao grupo V.

A Creche Escola Municipal 14 Bis integrará o novo complexo educacional da Prefeitura. A entrega está prevista para acontecer no mês de julho. O equipamento que beneficiará a comunidade escolar da região e bairros do entorno abrigará uma escola municipal de referência, que funcionará em tempo integral.

