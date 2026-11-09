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Incentivo ao esporte Recife lança campanha para arrecadar tênis e chuteiras para pessoas em situação de rua

Voltada para arrecadar calçados esportivos destinados a pessoas em situação de rua, a campanha “Doe um Par, Entre em Campo” foi anunciada nesta terça-feira (9) pela Secretarias de Esportes e de Assistência Social e Combate à Fome da capital pernambucana.

A ação é voltada para pessoas que participam das atividades gratuitas oferecidas no Recife, e faz parte da programação da I Copa Pop Rua, marcada para o dia 27 de novembro. A campanha recebe tênis e chuteiras nas numerações de 37 a 46, novos ou em bom estado de conservação.

As doações podem ser entregues nos Centros de Referência Especializados para População em Situação de Rua (Centros POP) e no Centro Integrado de Atenção à População em Situação de Rua (CINPOP), das 8h às 17h, até o dia 25 de novembro.

De acordo com a pasta, os calçados arrecadados serão organizados por tipo e numeração e destinados aos participantes de acordo com as necessidades identificadas.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa busca fortalecer o projeto esportivo iniciado em março deste ano, que oferece gratuitamente aulas de futebol, treino funcional e queimado para pessoas em situação de rua acompanhadas pela rede socioassistencial do Recife.

Os encontros acontecem todas às terças-feiras, das 9h30 às 11h, no Gramadão do Campo do Onze, em Santo Amaro, e nas quintas-feiras, no Gramadão do Pina, das 14h às 15h30, com atividades acompanhadas por profissionais de educação física da Secretaria de Esportes.

Já o torneio terá início no dia 27, a partir das 9h, no Gramadão do Pina. O evento reunirá pessoas que já participam das aulas de futebol, e contará com seis equipes, totalizando aproximadamente 60 atletas, além de disputas de dominó, mobilização das torcidas e atividades de integração e convivência.

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