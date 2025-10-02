Qui, 02 de Outubro

ALERTA

Recife lança canal para denúncias de bebidas adulteradas com metanol

Ferramenta também orienta sobre sintomas de intoxicação e quando buscar atendimento médico

Pernambuco tem casos notificados de bebidas adulteradas por metanolPernambuco tem casos notificados de bebidas adulteradas por metanol - Foto: Freepik

A Prefeitura do Recife lançou, nesta quinta-feira (2), um novo canal digital para denúncias de venda de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol.

A funcionalidade já está disponível no aplicativo Conecta Recife, em destaque na tela inicial com a palavra “DENÚNCIA”, permitindo que qualquer pessoa informe irregularidades de forma simples e rápida.

Além de receber denúncias, o recurso traz informações sobre os sinais de intoxicação por metanol, substância altamente tóxica utilizada ilegalmente na produção de bebidas, e orienta quando é necessário procurar atendimento médico de urgência.

Pelo aplicativo, os cidadãos também têm acesso direto ao contato da Ouvidoria do SUS Recife, responsável por encaminhar as notificações para investigação.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registra, em média, 20 casos de intoxicação por metanol ao ano.

Apenas entre agosto e setembro de 2025, já foram contabilizadas 59 notificações em todo o país, sendo 12 confirmadas em laboratório e 47 em investigação. Só em São Paulo, houve 26 suspeitas, com sete confirmações e cinco mortes em apuração.

Em Pernambuco, três casos suspeitos foram notificados recentemente no Agreste, com duas uma morte em Lajedo e outra em João Alfredo. Uma terceira vítima sobreviveu, mas apresenta quadro de cegueira parcial.

Com informações da assessoria

