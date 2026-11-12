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RECIFE Recife lança chamamento público para ampliar vagas de acolhimento de idosos Entidades interessadas têm até 3 de dezembro para apresentar suas propostas

A Prefeitura do Recife abriu chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil interessadas em administrar até 200 vagas de acolhimento institucional para pessoas idosas.

As propostas devem ser enviadas até 3 de dezembro de 2026. A iniciativa é voltada ao atendimento de pessoas com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social ou com direitos violados.

As vagas serão oferecidas em Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) mantidas ou administradas pelas entidades selecionadas.

O serviço deverá funcionar 24 horas por dia, com oferta de moradia, alimentação, cuidados pessoais e acompanhamento dos residentes. Também deverão ser desenvolvidas atividades de convivência e estímulo à autonomia.

Os espaços promovem acolhimento com suporte completo de cuidadores, assistência social e integração com a rede municipal de saúde | Foto: Douglas Fagner/Arquivo PCR

Repasse

O edital estabelece o valor estimado de R$ 4.882,55 mensais por pessoa acolhida. O repasse será calculado conforme a quantidade de vagas efetivamente ocupadas e autorizadas pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). A parceria terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que atuem na área de assistência social e comprovem capacidade técnica, administrativa, financeira e estrutural para executar o serviço.

A seleção considerará a documentação e os planos de trabalho apresentados. Também poderão ser realizadas visitas técnicas às instituições.

As propostas e os documentos exigidos devem ser encaminhados até 3 de dezembro pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

O edital foi publicado na edição nº 129 do Diário Oficial do Recife, em 5 de novembro.

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