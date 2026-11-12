Recife lança chamamento público para ampliar vagas de acolhimento de idosos
Entidades interessadas têm até 3 de dezembro para apresentar suas propostas
A Prefeitura do Recife abriu chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil interessadas em administrar até 200 vagas de acolhimento institucional para pessoas idosas.
As propostas devem ser enviadas até 3 de dezembro de 2026. A iniciativa é voltada ao atendimento de pessoas com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social ou com direitos violados.
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As vagas serão oferecidas em Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) mantidas ou administradas pelas entidades selecionadas.
O serviço deverá funcionar 24 horas por dia, com oferta de moradia, alimentação, cuidados pessoais e acompanhamento dos residentes. Também deverão ser desenvolvidas atividades de convivência e estímulo à autonomia.
Repasse
O edital estabelece o valor estimado de R$ 4.882,55 mensais por pessoa acolhida. O repasse será calculado conforme a quantidade de vagas efetivamente ocupadas e autorizadas pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). A parceria terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.
Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que atuem na área de assistência social e comprovem capacidade técnica, administrativa, financeira e estrutural para executar o serviço.
A seleção considerará a documentação e os planos de trabalho apresentados. Também poderão ser realizadas visitas técnicas às instituições.
As propostas e os documentos exigidos devem ser encaminhados até 3 de dezembro pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
O edital foi publicado na edição nº 129 do Diário Oficial do Recife, em 5 de novembro.