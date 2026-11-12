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RECIFE

Recife lança chamamento público para ampliar vagas de acolhimento de idosos

Entidades interessadas têm até 3 de dezembro para apresentar suas propostas

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O chamamento público amplia a rede de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs)O chamamento público amplia a rede de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) - Foto: Douglas Fagner/Arquivo PCR

A Prefeitura do Recife abriu chamamento público para selecionar organizações da sociedade civil interessadas em administrar até 200 vagas de acolhimento institucional para pessoas idosas.

As propostas devem ser enviadas até 3 de dezembro de 2026. A iniciativa é voltada ao atendimento de pessoas com 60 anos ou mais em situação de vulnerabilidade social ou com direitos violados.

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As vagas serão oferecidas em Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs) mantidas ou administradas pelas entidades selecionadas.

O serviço deverá funcionar 24 horas por dia, com oferta de moradia, alimentação, cuidados pessoais e acompanhamento dos residentes. Também deverão ser desenvolvidas atividades de convivência e estímulo à autonomia.

O chamamento público amplia a rede de Instituições de Longa Permanência para Pessoas Idosas (ILPIs)Os espaços promovem acolhimento com suporte completo de cuidadores, assistência social e integração com a rede municipal de saúde | Foto: Douglas Fagner/Arquivo PCR

Repasse
O edital estabelece o valor estimado de R$ 4.882,55 mensais por pessoa acolhida. O repasse será calculado conforme a quantidade de vagas efetivamente ocupadas e autorizadas pela Secretaria de Assistência Social e Combate à Fome (SAS). A parceria terá duração inicial de 12 meses, com possibilidade de prorrogação.

Podem participar entidades privadas sem fins lucrativos que atuem na área de assistência social e comprovem capacidade técnica, administrativa, financeira e estrutural para executar o serviço.

A seleção considerará a documentação e os planos de trabalho apresentados. Também poderão ser realizadas visitas técnicas às instituições.

As propostas e os documentos exigidos devem ser encaminhados até 3 de dezembro pelo e-mail [email protected], aos cuidados da Gerência de Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

O edital foi publicado na edição nº 129 do Diário Oficial do Recife, em 5 de novembro.

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