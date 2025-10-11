A- A+

MOBILIDADE Recife lança edital para construção da Ponte Cordeiro-Casa Forte, maior do município em 40 anos A nova ponte terá 380 metros de extensão, 11 metros de altura e vai ligar a Avenida Caxangá à Avenida 17 de Agosto, passando sobre o Rio Capibaribe

A Prefeitura do Recife publicou, neste sábado (11), no Diário Oficial do Município, o edital de licitação para a construção da Ponte Cordeiro–Casa Forte e para as obras do complexo viário da III Perimetral.

O projeto, financiado pela Caixa/FGTS com contrapartida da Prefeitura, vai criar uma nova rota de ligação entre as zonas Oeste e Norte da cidade.



A nova ponte terá 380 metros de extensão, 11 metros de altura e vai ligar a Avenida Caxangá à Avenida 17 de Agosto, passando sobre o Rio Capibaribe. O investimento total previsto é de R$ 236,4 milhões — sendo R$ 180 milhões para a ponte e R$ 56,4 milhões para as intervenções viárias. O prazo de execução é de 38 meses.



O equipamento contará com quatro faixas de rolamento (duas por sentido), ciclovia e calçadas acessíveis, integrando diferentes modais de transporte. A obra será coordenada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).



"A nova ponte e a requalificação da lll Perimetral são feitos históricos para o Recife, esperados pela população há mais de 60 anos e que terão um impacto significativo na cidade. Começando pela sua construção, porque será uma ponte estaiada, feita para reduzir os impactos ambientais e a desapropriação dos dois lados do rio", explicou o prefeito João Campos, em anúncio realizado neste sábado (11).

O projeto adota o sistema estrutural do tipo “extradorso”, que é uma combinação entre dois modelos de ponte: a estaiada, em que cabos de aço ajudam a sustentar a estrutura, e a em viga.

Essa solução permite que a ponte seja mais leve, atravesse o rio sem precisar de apoios dentro da água, preservando a navegabilidade do Capibaribe, e ainda reduza a altura do mastro, garantindo economia e eficiência.



A ligação partirá do bairro do Cordeiro, pela Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, e chegará a Casa Forte com dois acessos: um pela Rua Dona Olegarinha e outro pela Rua Jorge Gomes de Sá, ao lado do Parque Santana. A bifurcação foi projetada para melhorar a distribuição do tráfego na região.

"Vamos conectar vias importantes, como as avenidas Rui Barbosa, Rosa e Silva, General San Martin, Caxangá e várias outras, que agora terão mais um corredor de acesso, o que reduzirá o tempo e a distância de deslocamento entre as zonas Oeste e Norte do Recife. Estamos contemplando vários modais também, porque linhas de ônibus passarão pela ponte, assim como calçadas e ciclovias", destacou o gestor.

III Perimetral

Além da ponte, o edital inclui obras no complexo viário da III Perimetral, que prevê a requalificação de 17 vias, somando 7,3 km de extensão – dos quais 2 km ainda não são pavimentados.



O projeto inclui melhorias de drenagem, iluminação pública, paisagismo, calçadas acessíveis, ciclofaixa de 1,2 km, recuperação da Praça Flor de Santana e modernização de 13 abrigos de ônibus.



Com o conjunto das obras, a Prefeitura estima reduzir em até 57% as distâncias e em até 63% o tempo de viagem entre as zonas Oeste e Norte.



Complementar à Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, inaugurada em 2023, a nova estrutura será o dobro do tamanho e a maior ponte construída no Recife nas últimas quatro décadas, reforçando a integração entre diferentes áreas da cidade e desafogando corredores viários sobrecarregados.

* Com informações da assessoria

Veja também