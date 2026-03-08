A- A+

COMBATE Recife lança ferramenta com IA para identificar casos de violência de gênero em unidades de saúde Tecnologia atua integrada ao prontuário eletrônico das unidades de saúde, e faz uma análise dados clínicos e históricos de atendimento

Recife vai lançar uma ferramenta que utiliza Inteligência Artificial (IA) para identificar casos de violência de gênero em unidades de saúde da capital. A "Clara IA", como foi batizada, será detalhada em uma reunião entre as secretarias envolvidas nesta segunda-feira (9).

Segundo a prefeitura, o objetivo da ferramenta é apoiar profissionais em identificar precocemente mulheres em situação de risco de violência e feminicídio que buscarem tratamento nas unidades de saúde.

A tecnologia atua integrada ao prontuário eletrônico das unidades de saúde, e faz uma análise dados clínicos e históricos de atendimento. Com isso, de acordo com a prefeitura, a ferramenta deverá emitir alertas para médicos, enfermeiros, dentistas e profissionais das equipes multidisciplinares quando forem identificados indícios compatíveis com situações de violência.

Em vídeo publicado nas redes sociais neste domingo (8), Dia Internacional da Mulher, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), explicou que a IA vem sendo testada já há alguns meses, e teve uma resposta positiva.

"A gente já está testando essa inteligência artificial e é impressionante o resultado. A gente está tendo a capacidade de identificar pelo depoimento na área de saúde mulheres que não denunciaram uma situação de violência, mas quando abordadas por uma equipe especializada, informam que estão vivendo uma situação de violência ainda não comunicada. Por isso, todas as unidades de saúde vão contar com essa ferramenta, e a gente vai garantir o cuidado com as mulheres da nossa cidade", explicou.

Por cada situação de possível risco de violência de gênero, será gerado um protocolo de conduta para prestar apoio. Uma segunda ação que também está em desenvolvimento, inclusive, é um guia prático para todos os profissionais de saúde atuarem em situações do tipo.



Ainda não há detalhes sobre quando a tecnologia começará a ser utilizada nas unidades de saúde. Após a reunião entre as secretarias nesta segunda, o prefeito deverá dar mais informações sobre a ação.

Onda de feminicídios e onde buscar ajuda

A ação surge em meio a uma onda de feminicídios e violência contra mulheres tanto no Recife, como em Pernambuco. Nos últimos meses, diversos casos do tipo chamam atenção pela crueldade dos crimes e recorrência quase que diária.



A Lei Maria da Penha estabelece que todo o caso de violência doméstica e intrafamiliar é crime, deve ser apurado por meio de inquérito policial e ser remetido ao Ministério Público.

A violência contra a mulher pode ser manifestada das formas: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral.

Em todos os casos, lembre-se que você não está sozinha e pode fazer a denúncia de diversas formas.



Veja como e onde receber acolhimento em caso de violência doméstica em Pernambuco

Ligue de forma gratuita para o 190: Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). O serviço é disponível 24h por dia, todos os dias.

Ligue de forma gratuita para o 180: Central de Atendimento à Mulher. O serviço do Governo Federal fica disponível 24h por dia, todos os dias, e recebe ligações de todos os lugares do Brasil. Ele registra e encaminha denúncias de violência contra a mulher aos órgãos competentes.

Ligue de forma gratuita para o 0800.281.81.87: Ouvidoria da Mulher de PE. O serviço funciona até às 20h, depois desse horário é recomendado ligar para o 190.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) dispõe de 15 Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM). Algumas delas funcionam 24h por dia. Confira as unidades:



Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher (DEAM)



- Recife (1ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua do Pombal, s/n, Praça do Campo, Santo Amaro.

Telefone: (81) 3184.3356 / 3184.3352

- Jaboatão dos Guararapes (2ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Estrada da Batalha, s/n, Prazeres - 6º Batalhão.

Telefone: (81) 3184.3444 / 3184.7198.

- Petrolina (3ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida das Nações, nº 220, Centro.

Telefone: (87) 3866.6625

- Caruaru (4ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Rua Dalton Santos, nº 115, São Francisco.

Telefone: (81) 3719.9107 / 3719.9106



- Paulista (5ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Praça Frederico Lundgren, s/n, Centro

Telefone: (81) 3184.7075 / 3184.7077

- Cabo de Santo Agostinho (14ª Delegacia de Polícia da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Av. Conde da Boa Vista (antiga BR 101), S/N, Pontezinha.

Telefone: (81) 3184.3414 / 3184.3413

- Olinda (15ª Delegacia Especializada da Mulher) PLANTÃO 24H

Endereço: Avenida Governador Carlos de Lima Cavalcanti, 2405 - Casa Caiada.

Telefone: (81) 98663.6677

- Surubim (7ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua Santos Dumont, nº 85, Oscar Loureiro.

Telefone: (81) 3624.1983 / 3624.1984

- Goiana (8ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Rua 65, Loteamento Carvalho Feitosa, s/n, Centro.

Telefone: (81) 3626.8510

- Garanhuns (9ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Avenida Frei Caneca, nº 460, Centro.

Telefone: (87) 3761.8510/ (87) 3761.8507

- Vitória de Santo Antão (10ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: Av. Henrique de Holanda, nº 1333, Redenção.

Telefone: (81) 3526.8789 / 3526.8928

- Salgueiro (11ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Antônio Figueiredo Sampaio, 93, no bairro Nossa Senhora das Graças.

- Afogados da Ingazeira (13ª Delegacia de Polícia da Mulher)

Endereço: R. Valdevino J. Praxedes, s/n, bairro Manoela Valadares

Telefone: (87) 3838.8713 / (87) 3838.8782

- Palmares (16ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: R. Cap. Pedro Ivo, 590 - Centro, Palmares

- Arcoverde (17ª Delegacia Especializada da Mulher)

Endereço: Rua Augusto Cavalcanti, 276 Centro da Cidade

Telefone: (87) 98877-2210

Serviços no Recife

A Prefeitura do Recife disponibiliza alguns serviços voltados para as mulheres vítimas de violência doméstica.

Centro de Referência Clarice Lispector

O local funciona 24h, todos os dias da semana, e conta com espaço para o abrigamento emergencial de usuárias em atendimento, acompanhadas ou não de filhos.

Endereço: Rua Doutor Silva Ferreira, 122, em Santo Amaro.

Serviço Especializado e Regionalizado - SER Clarice Lispector

O local acolhe mulheres em situação de violência, por meio de uma equipe multidisciplinar formada por duas assistentes sociais, duas advogadas, duas psicólogas e duas educadoras.

Endereço: Avenida Recife, nº 700, Areias.

Atendimento: 7h às 19h, de segunda a domingo

Salas da Mulher

As Salas da Mulher de cada Compaz são responsáveis pelo primeiro acolhimento das cidadãs.

Unidades do Compaz: Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha), Ariano Suassuna (Cordeiro), Miguel Arraes (Praça Caxangá), Dom Hélder Câmara (Coque) e o recém-inaugurado Paulo Freire (Ibura).

Plantão WhatsApp (24 horas) para casos de violência doméstica: (81) 99488.6138.

