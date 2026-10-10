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REFORMA

Recife lança licitação de R$ 9,7 milhões para reformar área externa do CSU Bidu Krause, no Curado

Trabalhos serão executados pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), com previsão de término para o final do próximo ano

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CSU Bidu Krause, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, receberá reformas na área externaCSU Bidu Krause, no bairro do Curado, Zona Oeste do Recife, receberá reformas na área externa - Foto: Google Street View/Reprodução

A prefeitura do Recife lançou uma licitação para reformar a  área externa do Centro Social Urbano (CSU) Bidu Krause, equipamento público que fica no bairro do Curado, na Zona Oeste. Com investimento de R$ 9,7 milhões, a ordem foi publicada no Diário Oficial deste sábado (10).

Os trabalhos serão executados pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), com previsão de término para o final do próximo ano. Segundo a prefeitura, os serviços trarão equipamentos voltados ao esporte, lazer, convivência, mobilidade e acessibilidade no entorno do CSU.

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De acordo com a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas, a intenção é transformar o equipamento "num verdadeiro parque", com o objetivo de trazer mais qualidade de vida para os moradores. "O projeto foi pensado para pessoas das mais diversas faixas etárias”, completou.

Novos equipamentos
O projeto prevê a construção de: um Gramadão, campo de futebol com novo alambrado e gramado sintético; playground infantil com brinquedos em madeira; quadra de vôlei; e pista de cooper.

A prefeitura informou ainda que a intervenção prevê melhorias na infraestrutura, com implantação de drenagem, pavimentação, mobiliário, muros, gradis e corrimãos; recuperação e pintura da arquibancada; novas áreas de estacionamento; e tratamento paisagístico. 

Será feito ainda o reforço na iluminação; a requalificação do vestiário; e a Academia da Cidade terá novo local.

Projeto de reforma da área externa do CSU Bidu Krause, no Curado. Projeto de reforma da área externa do CSU Bidu Krause, no Curado. - Foto: PCR/Divulgação

O CSU também abrigará o primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) do Recife, numa parceria entre o município e o Governo Federal inspirada no modelo pioneiro dos Centros Comunitários da Paz (Compaz).

O equipamento contará com investimentos da ordem de R$ 13,8 milhões, obtidos através do Novo PAC Seleções. "O Convive Bidu Krause ofertará serviços integrados nas áreas de educação, cultura, esportes, emprego e renda, assistência social, saúde e defesa do consumidor, beneficiando cerca de 650 pessoas por dia", afirmou a prefeitura, em comunicado oficial.

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