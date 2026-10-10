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REFORMA Recife lança licitação de R$ 9,7 milhões para reformar área externa do CSU Bidu Krause, no Curado Trabalhos serão executados pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), com previsão de término para o final do próximo ano

A prefeitura do Recife lançou uma licitação para reformar a área externa do Centro Social Urbano (CSU) Bidu Krause, equipamento público que fica no bairro do Curado, na Zona Oeste. Com investimento de R$ 9,7 milhões, a ordem foi publicada no Diário Oficial deste sábado (10).

Os trabalhos serão executados pela Secretaria de Projetos Especiais (Sepe), com previsão de término para o final do próximo ano. Segundo a prefeitura, os serviços trarão equipamentos voltados ao esporte, lazer, convivência, mobilidade e acessibilidade no entorno do CSU.

De acordo com a secretária de Projetos Especiais do Recife, Marília Dantas, a intenção é transformar o equipamento "num verdadeiro parque", com o objetivo de trazer mais qualidade de vida para os moradores. "O projeto foi pensado para pessoas das mais diversas faixas etárias”, completou.

Novos equipamentos

O projeto prevê a construção de: um Gramadão, campo de futebol com novo alambrado e gramado sintético; playground infantil com brinquedos em madeira; quadra de vôlei; e pista de cooper.

A prefeitura informou ainda que a intervenção prevê melhorias na infraestrutura, com implantação de drenagem, pavimentação, mobiliário, muros, gradis e corrimãos; recuperação e pintura da arquibancada; novas áreas de estacionamento; e tratamento paisagístico.

Será feito ainda o reforço na iluminação; a requalificação do vestiário; e a Academia da Cidade terá novo local.

Projeto de reforma da área externa do CSU Bidu Krause, no Curado. - Foto: PCR/Divulgação

O CSU também abrigará o primeiro Centro Comunitário pela Vida (Convive) do Recife, numa parceria entre o município e o Governo Federal inspirada no modelo pioneiro dos Centros Comunitários da Paz (Compaz).

O equipamento contará com investimentos da ordem de R$ 13,8 milhões, obtidos através do Novo PAC Seleções. "O Convive Bidu Krause ofertará serviços integrados nas áreas de educação, cultura, esportes, emprego e renda, assistência social, saúde e defesa do consumidor, beneficiando cerca de 650 pessoas por dia", afirmou a prefeitura, em comunicado oficial.

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