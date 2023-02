A- A+

carnaval 2023 Recife lança para agentes públicos da cidade cartilha de atendimento e abordagem à população LGBTI+ Material busca ofertar aos trabalhadores orientações acerca do público, com base na legalidade e no respeito aos direitos humanos

Uma cartilha de atendimento e abordagem por agentes públicos municipais do Recife junto à população LGBTI+ no Carnaval foi lançada pela Prefeitura da cidade nesta quinta-feira (16). O documento tem o objetivo de ofertar aos trabalhadores orientações acerca do público, com base na legalidade e no respeito aos direitos humanos.



O lançamento aconteceu na Central de Serviços do Carnaval, no Bairro do Recife, área central da cidade. No material, há explicações sobre as nomenclaturas de identidade baseadas no glossário da campanha "Livres & Iguais", criada pela Organização das Nações Unidas (ONU), a exemplo do direito do trato pelo nome social e pronome escolhidos.



A cartilha também traz informações sobre rede de atendimento e acolhimento no Recife, dados de legislações municipais que proíbem quaisquer tipo de discriminação com base na orientação sexual e/ou identidade de gênero, entre outros conteúdos.

"Considerando a necessidade de garantir uma formação permanente para todos os agentes públicos municipais de praças, parques, como também os agentes de segurança, a Prefeitura do Recife criou uma espécie de guia que traz informações sobre diversidade sexual, orientação sexual, identidade de gênero, trata-se de um protocolo de atendimento e abordagem de agentes públicos junto à população LGBTI+", afrimou a secretária de Desenvolvimento Social, Direitos Humanos Juventude e Políticas sobre Drogas, Ana Rita Suassuna.

De acordo com a Prefeitura do Recife, na ocasião, cerca de 170 servidores municipais, como vigilantes de praças e parques e administradores de parques e banheiros públicos, participaram de uma capacitação, que é contínua e já vem sendo realizada nos últimos anos.



“Essa iniciativa reforça o compromisso da gestão municipal em oferecer um local mais seguro para todos, de convivência cidadã, que respeita as diferenças”, reforçou o secretário de Segurança Cidadã do Recife, Murilo Cavalcanti.





A cartilha com o protocolo de atendimento e orientações está disponível nas versões física, na Central de Serviços do Carnaval, e eletrônica, abaixo e no site da Prefeitura do Recife. Confira:

Veja também

Mulher Transição para a menopausa não engorda tanto quanto você pensa; entenda