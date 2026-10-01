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Ferramenta Recife lança plataforma para auxiliar buscas de pessoas idosas em casos de desaparecimentos Alerta 60+ está disponível no Conecta Recife a partir desta quinta-feira (1º)

Dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), revelam que foram registrados 6.624 desaparecimentos de pessoas idosas no Brasil no ano de 2025.

No Recife, para contribuir com a localização de pessoas idosas desaparecidas, a prefeitura lançou a plataforma Alerta 60+ nesta quinta-feira (1º).

A ferramenta, disponibilizada no aplicativo Conecta Recife, permite o cadastro prévio de pessoas com 60 anos ou mais, para que, em caso de desaparecimento, as informações cadastradas possam contribuir para uma localização mais rápida.

A principal função da plataforma é antecipar o registro de informações essenciais. Ao realizar o cadastro, a própria pessoa idosa ou seus familiares podem inserir dados como características físicas, condições de saúde, foto atualizada e contatos de emergência que ficam armazenados no sistema.

Em uma situação de desaparecimento, esse histórico permite que as equipes de busca e as forças de segurança tenham acesso imediato a um perfil detalhado, agilizando a emissão de alertas e as diligências necessárias.

Plataforma Alerta 60+ está disponível no Conecta Recife a partir desta quinta-feira (1º). | Foto: Divulgação/Prefeitura do Recife

“Em caso de desaparecimento, será possível emitir um alerta para os usuários que estiverem no entorno do local onde essa pessoa foi vista pela última vez, ampliando a rede de apoio e facilitando as buscas”, afirmou o prefeito do Recife, Victor Marques.

Tecnologia

O Alerta 60+ utiliza tecnologia para acelerar a localização de idosos com paradeiro desconhecido por meio de cadastro preventivo, inteligência de dados, engenharia de software, geolocalização e notificações em tempo real. A partir do cadastro prévio, o responsável pode ativar uma ocorrência imediatamente.

O sistema identifica o último local conhecido e envia alertas por push a usuários próximos, criando uma rede colaborativa de busca.

O histórico das ocorrências ainda gera dados e indicadores de gestão, permitindo acompanhar os casos, identificar recorrências e apoiar a atuação das autoridades.

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