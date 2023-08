A- A+

Adotando o formato “summer camp”, que utiliza o período de férias para aprimorar um idioma, a Prefeitura do Recife lançou, nesta quinta-feira (10), o programa Recife no Mundo, que irá ofertar cursos de língua inglesa articulados com intercâmbio para estudantes e professores da rede municipal.

Até agora, os destinos confirmados para o intercâmbio são Canadá, Estados Unidos e Inglaterra.

Pioneira em nível nacional nesse tipo de intercâmbio, a capital pernambucana oferecerá a oportunidade para estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental e professores com licenciatura em Letras (língua inglesa), sendo docentes em sala de aula ou em cargos de gestão.

“É a primeira vez na história do nosso país que uma cidade lança um programa de intercâmbio para jovens do ensino fundamental dos anos finais. São 100 estudantes de escola pública que terão a oportunidade de estudar fora do país, tudo custeado pela Prefeitura do Recife. Estamos garantindo que oportunidades que consideradas distantes se tornem realidade por meio da política pública”, afirmou o prefeito João Campos.

As inscrições serão abertas nesta sexta-feira (11) e poderão ser realizadas por meio do Conecta Recife.

Para os cursos de língua inglesa, serão abertas mil vagas para os estudantes e 50 para os professores. Os alunos da rede terão aulas presenciais durante o contraturno das atividades comuns curriculares, quatro vezes na semana.

Já para os professores, o curso será no formato híbrido, totalizando 3h30 de atividades semanais, com aulas em dois polos: Zona Norte e na Zona Sul da cidade. O requisito para participar é ter licenciatura em Letras, estar a mais de dois anos da aposentadoria ao final do programa e não solicitar cessão, transferência ou exoneração por um período de dois anos após o término do intercâmbio.

Já para o intercâmbio internacional, serão selecionados 100 estudantes e 10 docentes entre os alunos do curso de língua inglesa. A viagem será realizada como um complemento do aprendizado das aulas.

Os custos do programa serão pagos pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Educação do Município.

O programa também oferecerá passaporte e visto, kit viagem, estadia em dormitório de universidade, curso de língua inglesa no exterior, seguro saúde e apoio da Secretaria de Educação do Recife.

Veja também

ATENTADO Equador: Corpo de Fernando Villavicencio é velado com forte esquema de segurança