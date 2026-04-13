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CIDADANIA Recife lança programa de melhorias habitacionais e inclui restauração de 42 casas em Afogados Lançamento conta com a restauração de moradias em área de Zeis e acontece nesta terça-feira (14)

O evento de lançamento do programa Melhorias nas Favelas conta com a restauração das 42 moradias da comunidade Vila Sul, em Afogados, Zona Oeste do Recife, e acontece nesta terça-feira (14), às 15h30, no auditório do Compaz Dom Helder Câmara.

As casas serão restauradas a partir do lançamento da iniciativa da Fundação Salvador Arena, com apoio técnico e social da ONG Habitat para a Humanidade Brasil.

As obras devem ser concluídas até outubro de 2026 e recebem investimento médio de R$ 40 mil em cada moradia, tendo em vista a melhoria das condições de habitabilidade das casas que hoje apresentam situações estruturais precárias.

O programa Melhoria nas Favelas já teve duas edições na comunidade do Coque, onde 60 famílias tiveram suas moradias transformadas, garantindo saúde e dignidade.

O diagnóstico realizado pela Habitat Brasil na comunidade identificou casas sem acesso a banheiro, sem ventilação, telhados deteriorados, infiltrações nos pisos, condições que afetam diretamente a saúde, a segurança e o bem-estar das famílias.

Afogados

Esta é a primeira vez que o projeto será realizado na região, que tem histórico de mobilização comunitária em defesa do território e por estar localizada em uma Zona Especial de Interesse Social (Zeis), que faz parte de áreas definidas nos planos diretores municipais destinadas à moradia da população de baixa renda.

"Intervenções como essa reforçam o papel das Zeis como instrumentos de garantia do direito à moradia e de ordenamento do território. Estamos falando de um nível de investimento por moradia que permite enfrentar, de forma estruturada, inadequações construtivas, sanitárias e precariedade de iluminação e ventilação naturais que comprometem as condições de habitabilidade. No curto prazo, isso se traduz em casas mais seguras e salubres, com melhor acesso à água, ambientes mais ventilados, sem infiltrações e mais adequados à limpeza, reduzindo riscos no ambiente doméstico, especialmente para crianças e idosos", destacou Mohema Rolim, gerente de Programas da Habitat para a Humanidade Brasil.

De acordo com dados da Prefeitura do Recife, o bairro de Afogados possui população superior a 35 mil pessoas, composta majoritariamente por pessoas pretas (9,19%) e pardas (51,78%). Além disso, a renda média por domicílio é relativamente baixa, em torno de R$ 1.545,82.

"No médio e longo prazo, contribui para a consolidação urbana da área e a permanência digna das famílias. Em parceria com a Fundação Salvador Arena, a Habitat Brasil avança com soluções técnicas que demonstram que a melhoria habitacional é necessária e financeiramente viável, e que deve integrar o conjunto de soluções de acesso à moradia no país. Quando realizada com qualidade, produz efeitos imediatos, concretos e duradouros na vida das pessoas", complementou Mohema.

A região é caracterizada por moradias construídas ao longo do tempo pelos próprios moradores e enfrenta desafios comuns, presentes em comunidades consolidadas em terrenos irregulares, como acesso limitado ao saneamento básico e processos de regularização fundiária.

“Acreditamos que o acesso à moradia digna é um dos pilares fundamentais para a promoção da qualidade de vida e da transformação social. Apoiar iniciativas como essa, em parceria com a Habitat Brasil, reforça nosso compromisso em contribuir para a melhoria das condições de vida de comunidades em situação de vulnerabilidade, promovendo não apenas infraestrutura, mas também saúde, segurança e dignidade para as famílias,” afirmou a responsável pela área de Desenvolvimento e Promoção Social da Fundação Salvador Arena.

Sobre a Habitat para a Humanidade Brasil

O Habitat para a Humanidade Brasil é uma organização da sociedade civil que, há mais de 33 anos, atua para combater as desigualdades e garantir que pessoas em condições de pobreza tenham um lugar digno para viver.

A organização está presente em mais de 70 países e promove a incidência em políticas públicas pelo direito à cidade e soluções de acesso à moradia, à água e ao saneamento, em articulação com diversos setores e comunidades.

Serviço

Evento de lançamento do programa Melhoria nas Favelas na Vila Sul

Local: Auditório do Compaz Dom Helder Câmara

Data: Quarta-feira, 14 de abril

Horário: 15h30

Endereço: Rua Lourenço de Sá, 140 - Ilha Joana Bezerra, Recife

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