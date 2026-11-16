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Saúde Recife lança projeto pioneiro voltado para tratamento de dor menstrual e pélvica Estudo terá como público-alvo meninas, mulheres e pessoas com útero e será realizado ao longo de 24 meses

Uma iniciativa pioneira no Sistema Único de Saúde (SUS) desenvolvida no Recife, voltada para oferecer atenção qualificada a queixas de dores pélvicas e menstruais, será lançada a partir desta terça-feira (17).

O projeto piloto “Cuidado integral para dor menstrual e pélvica”, foi elaborado a partir da parceria entre a Secretaria de Saúde do Recife (Sesau), a Vital Strategies Brasil, o Instituto Alana e o Laboratório FrameNet Brasil (UFJF).

O projeto teve como ponto de partida o estudo “A dor invisível: lacunas nos dados do SUS sobre dor menstrual e pélvica”, que analisou dados de 469.803 meninas, mulheres e pessoas com útero entre 10 e 49 anos atendidas na atenção primária de Recife de 2016 a 2025, integrando os sistemas Estratégia e-SUS Atenção Primária à Saúde, Sistema de Informações Hospitalares do SUS e Sistema de Informação de Agravos de Notificação.

A partir dos resultados, a pesquisa mostrou que as dores menstruais e pélvicas permanecem amplamente invisibilizadas nos registros oficiais do sistema público de saúde, o que pode comprometer a identificação das queixas e o encaminhamento das pacientes para o cuidado adequado.

“Esta parceria estratégica irá desenvolver e validar um programa pioneiro que dará atenção adequada a estas questões, pois a dor não precisa ser parte da rotina de nenhuma mulher. Queremos que cada queixa seja escutada, investigada e tratada no tempo certo, dentro do SUS”, afirmou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.

"A dor menstrual intensa e a endometriose existem na rede, mas nem sempre aparece no prontuário. Nossa proposta é replicar a metodologia que usou inteligência artificial para identificar mais cedo violência contra mulheres e deu origem a ClarIA. Estamos adaptando esse método para mapear sinais de dor pélvica e endometriose e construir um fluxo completo de atendimento, da atenção básica à retaguarda especializada, para meninas, mulheres e pessoas com útero", explicou a Gerente Sênior de Programas da Vital Strategies, Ana Carolina Araújo.

De acordo com a Secretaria de Saúde da capital pernambucana, o estudo será realizado ao longo de 24 meses e, ao final, deverá será implantado em toda a rede municipal.

“Iremos implementar algumas inovações em unidades-teste, como alerta no prontuário eletrônico, com busca de registros de queixas de dor pélvica e menstrual, para identificar pacientes que precisam de avaliação; lembretes e alertas durante a consulta, orientando a equipe sobre diagnóstico e tratamento das queixas mais negligenciadas, e formação e orientação técnica para profissionais da atenção básica e especializada. Ao final, iremos elaborar um plano de trabalho para escalonar o projeto para toda a rede municipal da Saúde”, pontuou Luciana.

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