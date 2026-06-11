Recife lança rede social e álbum digital de figurinhas no app Conecta para a Copa do Mundo

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A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia, lançou a plataforma digital "Conecta na Copa". Integrada ao aplicativo Conecta Recife, a nova ferramenta promete unir entretenimento, tecnologia e interação social, transformando a dinâmica urbana durante a Copa do Mundo.



O sistema oferece aos usuários uma tabela oficial dos jogos, agenda de eventos na cidade, rede social temática e um álbum virtual de figurinhas, com premiações para os primeiros torcedores que o completarem.



“A gente entendeu que a Copa não acontece apenas dentro do estádio. Ela acontece na rua, no bairro, na mesa de bar, no celular e na conversa entre as pessoas. O Conecta na Copa nasce para transformar essa energia coletiva em uma experiência digital conectada, acessível e divertida para toda a cidade”, afirma Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia do Recife.

Álbum digital

O álbum digital é inspirado no formato tradicional de colecionáveis e traz ilustrações exclusivas, como versões temáticas do mascote capivara vestindo os uniformes das seleções do torneio.



Maple, Zayu e Clutch, os mascotes da Copa do Mundo de 2026 . Foto: Divulgação/Fifa

Divididas em níveis de raridade (comuns, incomuns e raras), as figurinhas são desbloqueadas na primeira navegação e conforme o cumprimento de missões na plataforma.



O sistema recria a troca de figurinhas em duas modalidades: de forma automatizada pelo aplicativo ou presencialmente via leitura de QR Code em eventos públicos da capital.



Os primeiros seis usuários que completarem o álbum digital receberão camisas oficiais da Seleção Brasileira. Os critérios de eventuais desempates serão definidos e publicados dentro da própria plataforma.



“É uma forma de incentivar a interação e o contato positivo entre os usuários. Trazendo a experiência de torcer e brincar, que existe no mundo real, para o ambiente virtual”, explica o secretário de Esportes, Eduardo Mota.



Rede social e eventos nas ruas

Além do colecionável, cada cidadão cadastrado terá um perfil próprio na plataforma com foto, histórico de interações e progresso no álbum.



O aplicativo também centralizará o guia de serviços urbanos voltado ao torneio, organizando por data, bairro e categoria, todas as fan zones, shows e atividades promovidas gratuitamente pela gestão municipal.



“O Recife está mostrando que inovação pública não é apenas digitalizar serviços. É usar tecnologia para aproximar pessoas, criar pertencimento e fazer com que o cidadão participe ativamente da vida da cidade”, conclui Rafael Cunha.

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