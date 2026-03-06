Recife: lancha naufraga parcialmente nas proximidades do Marco Zero; não há registro de vítimas
Imagens aéreas registraram o momento em que a lancha é resgatada por outras embarcações
Uma embarcação naufragou parcialmente nas proximidades do Marco Zero, no Bairro do Recife, na área central da capital pernambucana, na tarde desta sexta-feira (6).
Segundo a Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos de Pernambuco, o caso envolveu uma lancha. Não há informações sobre feridos.
"Imediatamente após a ciência do ocorrido, uma equipe de Inspeção Naval foi acionada e deslocou-se ao local com o objetivo de levantar informações preliminares e adotar as providências cabíveis", informou a Marinha.
Imagens aéreas registraram o momento em que a lancha é resgatada por outras embarcações.
Os dados coletados no local vão subsidiar o Inquérito sobre Acidentes e Fatos da Navegação (IAFN), procedimento destinado a apurar as causas, circunstâncias e eventuais responsabilidades relacionadas ao ocorrido.