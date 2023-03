Recife leva mutirão de vacinação itinerante a 12 localidades neste fim de semana; saiba quais

A- A+

O sábado (25) e o domingo (26) serão de mutirão de vacinação em 12 pontos do Recife. Em todos os locais, haverá imunização contra a Covid-19 para quem tem a partir de seis meses - sem agendamento.

Em alguns dos pontos, também haverá atualização do cartão de vacina [confira a programação completa no final do texto].

A Secretaria de Saúde do Recife recomenda aos usuários que levem documento de identificação, carteira de vacinação, comprovantes de vacinação da Covid-19 e cartão SUS, caso tenham os três últimos.

A vacina contra Covid-19 será aplicada em quem tem a partir de seis meses e está dentro do perfil para receber a primeira dose, ou aqueles que estão no prazo para a segunda dose, e os que estão com doses atrasadas ou que já podem tomar a primeira ou segunda dose de reforço.

Estão aptos a receber a primeira dose de reforço aquelas pessoas a partir de cinco anos que tomaram a segunda dose há, pelo menos, quatro meses.

Já aquelas com 40 anos ou mais, imunossuprimidas, com o Índice de Massa Corporal (IMC) igual ou maior a 40 e os trabalhadores da saúde também podem receber a segunda dose de reforço (quarta dose).

Os idosos com mais de 80 anos também podem receber a dose de reforço adicional (quinta dose). O imunizante pode ser aplicado naqueles que tenham recebido a segunda dose de reforço (quarta dose) há, pelo menos, quatro meses.

Vacina bivalente

A vacina bivalente também será aplicada em idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto), trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana e as pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas ou com deficiência permanente.

Todos devem ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses

Sábado (25)

- USF Coque / Dr. Berilo Pernambucano (8h às 16h): R. Guapirama, 65, Joana Bezerra - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para adolescentes até 14 anos;

- Mercado da Encruzilhada (8h às 17h): Rua Dr. José Maria, S/N, Encruzilhada - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda população;

- Ferreira Costa (9h às 16h): Rua Cônego Barata, 275, Tamarineira - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 12 anos;

- UBT Joaquim Cavalcanti (8h às 18h): Estrada do Forte Arraial Novo do Bom Jesus, 1350, Torrões - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para adolescentes até 14 anos;

- USF Chico Mendes (8h às 15h): Primeira Travessa do Campo, S/N, Areias - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para adolescentes até 14 anos;

- Liga de Dominó (9h às 15h): Rua Boaventura Rodrigues, S/N, Pina - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses

- Igreja O Brasil para Cristo Vale do Piauí (9h às 15h): Estrada do Passarinho, 3306, Passarinho - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;

- Associação Vila Bom Jesus 14 (9h às 15h): Estrada do Passarinho, S/N, Passarinho - ao lado do Terminal do ônibus Dois Unidos/Torre - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda a população;

- Upinha Rio da Prata (8h às 15h): Rua Rio Pajeú, S/N, Ibura - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses;

Domingo (26)

- Clube da Mocidade do Coque (8h às 14h): Av. Central, 1857, Joana Bezerra - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para adolescentes até 14 anos;

- Feira Nova de Água Fria (8h às 13h): Av. Beberibe, 1984, Água Fria - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para toda população.

- USF Brasilit (8h às 16h): Rua Emiliano Braga, S/N, Brasilit - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses e atualização de cartão vacinal para adolescentes até 14 anos;

- USF UR-2 (8h às 15h): Av. Santa Fé, 240, Cohab - neste local, haverá vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 6 meses.

