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INOVAÇÃO Recife leva plataforma de inovação social ao Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica 2026 Gestão municipal levará o Bora Impactar com o objetivo de apresentar conexão e apoio às organizações sociais ao longo do evento

A Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia (Secti), participará do Fórum Interamericano de Filantropia Estratégica (Fife) 2026, um dos mais relevantes encontros voltados ao fortalecimento das organizações da sociedade civil no Brasil e na América Latina.

O fórum ocorre nos dias 14 a 17 de abril, no Centro de Convenções de Pernambuco, e reunirá gestores, lideranças, especialistas, empresas, investidores sociais e representantes de instituições de diversas regiões do país.

A gestão municipal levará ao evento a plataforma Bora Impactar como destaque de atuação no campo da inovação social. Durante o evento, o programa contará com estande próprio e realizará ativações para apresentar ao público sua proposta e seu papel na conexão entre organizações sociais, voluntários, empresas, doadores e poder público.

A participação também será uma oportunidade para ampliar parcerias e impulsionar o ecossistema de impacto social no Recife. Mais do que uma presença institucional, o Fife se estabelece como um espaço estratégico de formação, articulação e desenvolvimento para o terceiro setor, abordando temas como captação de recursos, governança, comunicação, inovação, compliance, voluntariado e sustentabilidade institucional.

Ao longo de quatro dias, o evento deve reunir cerca de 2 mil participantes e mais de 100 palestrantes, fortalecendo redes e ampliando o acesso a conhecimento e boas práticas.

“A participação do Bora Impactar no Fife 2026 tem um valor muito importante porque o evento representa uma grande oportunidade de fortalecimento para as organizações da sociedade civil. É um espaço de aprendizado, conexão, troca de experiências e acesso a conteúdos estratégicos que podem apoiar o crescimento e a sustentabilidade dessas instituições. Para nós, também é uma oportunidade de apresentar o Bora Impactar, ampliar parcerias e reafirmar o compromisso da Prefeitura do Recife com o fortalecimento do terceiro setor”, afirma Rafael Cunha, secretário de Transformação Digital, Ciência e Tecnologia.

A presença no fórum também dá continuidade à parceria construída com a Rede Filantropia ao longo deste ano. Em fevereiro, o Bora Impactar já havia apoiado o Giro 2026, seminário itinerante promovido pela instituição como ação preparatória para o Fife, reforçando a atuação do Recife no incentivo à inovação social e à articulação intersetorial.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas pelo site oficial do evento. Interessados em participar podem acessar a página para conferir a programação completa e garantir presença em um dos principais espaços de troca de conhecimento e conexão do terceiro setor.

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