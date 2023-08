Recife leva vacinação contra HPV e meningite, sem agendamento, para shoppings da capital

A- A+

Com o objetivo de ampliar a cobertura da vacinação contra o HPV e a meningite ACWY (conjugada), a Prefeitura do Recife vai disponibilizar os dois imunizantes nos shoppings da capital pernambucana.



O público alvo deve comparecer aos Centros de Vacinação instalados nos shoppings Recife, em Boa Viagem; RioMar, no Pina; Tacaruna, em Santo Amaro; e Boa Vista, na área central da cidade.



Também haverá vacinação para as duas doenças no Centro Médico Senador José Ermírio de Moraes, em Casa Forte, na Zona Norte do Recife.



O atendimento acontece sem necessidade de agendamento e será realizado de acordo com o horário de funcionamento de cada um dos estabelecimentos, que podem ser conferidos no site ou aplicativo do Conecta Recife.



A vacina contra o HPV (Papilomavírus humano) é destinado às meninas e meninos entre 9 e 14 anos. O esquema vacinal deste grupo é composto por duas doses, que devem ter um intervalo de seis meses entre a primeira e a segunda dose.



O imunobiológico, que deve ser aplicado, preferencialmente, antes do início da vida sexual, protege contra doenças causadas pelos tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus HPV, que podem causar câncer do colo do útero e ânus, por exemplo.



Já a vacina meningocócica ACWY (conjugada) é ofertada ao público não-vacinado, com idades entre 11 e 14 anos, seguindo recomendação mais recente do Ministério da Saúde, válida até dezembro deste ano. O esquema é feito com dose única, não sendo necessário repetir a aplicação.

As duas vacinas, que fazem parte do Calendário de Vacinação de Rotina, continuam disponíveis nas mais de 150 salas de vacina do município. Os locais funcionam de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, também sem necessidade de agendamento.



Os imunizantes podem ser aplicados no mesmo momento, inclusive junto às vacinas contra a Covid-19 e gripe, que também estão disponíveis nos Centros de Vacinação da Secretaria de Saúde (Sesau) do Recife.



Para ser vacinado, o adolescente deve estar acompanhado dos pais ou responsável maior de 18 anos. Para agilizar a imunização, a recomendação é que os usuários levem um documento de identificação com foto, a carteira de vacinação e o cartão SUS ou CPF.



“Como esse público adolescente tem uma grande circulação pelos shoppings e possui maior autonomia, a Secretaria de Saúde resolveu levar esses imunizantes para os locais como forma de facilitar a rotina das famílias”, afirmou a gerente de Imunização do Recife, Nádia Carneiro.

