Recife libera vacina bivalente contra a Covid-19 para público com 18 anos ou mais

A- A+

Os moradores do Recife com 18 anos ou mais já podem receber a vacina bivalente contra a Covid-19. A imunização acontece sem a necessidade de agendamento nas mais de 150 salas de imunização da cidade e mediante marcação para quem deseja ser imunizado nos shoppings.



Para receber o reforço bivalente, é preciso ter tomado, no mínimo, duas doses do imunizante anticovid e ter recebido a última há, pelo menos, quatro meses. No Recife, o novo público-alvo é de 519.482 habitantes.

De acordo com a gestão da cidade, o agendamento para a vacinação nos shoppings Recife e RioMar, na Zona Sul; Tacaruna e Boa Vista, na área central, ou no Centro Médico Ermírio do Moraes, na Zona Norte, deve ser feito no site ou aplicativo do Conecta Recife, a partir das 18h desta terça-feira (25).



Os endereços e horários de funcionamento das mais de 150 salas de vacinação, onde o público poderá ser imunizado por demanda espontânea podem ser conferidos clicando aqui. A oferta da vacina se limitará à disponibilidade dos imunizantes nos locais.

"Estamos reforçando as equipes para atender a um público que foi bastante ampliado em relação à etapa anterior. Estamos também adotando todos os procedimentos operacionais e de logística para garantir o abastecimento das unidades e atender bem a população", informou a secretária de Saúde do Recife, Luciana Albuquerque.





No dia escolhido para a vacinação, é preciso apresentar documento de identificação, além do comprovante de vacinação. Caso o munícipe tenha concluído o esquema em outra cidade, também deverá apresentar um comprovante de residência e um documento que comprove a idade ou condição.

"Desde o início da campanha da bivalente, vacinamos 56.047 pessoas no Recife. É fundamental ampliarmos essa cobertura, porque a prevenção é melhor forma de cuidar da saúde”, afirmou Luciana Albuquerque.

A Prefeitura do Recife reforça que os públicos anteriores devem continuar recebendo a vacina bivalente. São eles:

- Idosos a partir de 60 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias após o parto)

- Trabalhadores da saúde que atuam em estabelecimentos da capital pernambucana

- Pessoas a partir de 12 anos que sejam imunocomprometidas, com deficiência permanente ou com comorbidade.

A decisão de ampliar o público segue a recomendação do Ministério da Saúde, divulgada nessa segunda-feira (24). A bivalente aumenta a imunidade contra o vírus da cepa original e a variante Ômicron BA.1 ou BA.4/BA.5.



O imunizante, que possui perfis de segurança e eficácia semelhantes aos das vacinas monovalentes, é armazenado em um frasco com a tampa na cor cinza.

Veja também

RIO DE JANEIRO Em depoimento, entregadora diz que foi agredida duas vezes no mesmo dia por ex-atleta de vôlei