imunização Recife libera vacina bivalente para gestantes, trabalhadores da saúde e pessoas com deficiência A vacinação será realizada mediante agendamento no site ou aplicativo do Conecta Recife

A partir deste sábado (25), o Recife iniciará a vacinação bivalente contra a Covid-19 para todos os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde.



De acordo com a gestão da cidade, além dos idosos a partir dos 60 anos, contemplados inicialmente, também poderão ser imunizados trabalhadores da saúde, gestantes e puérperas, além de pessoas com deficiência permanente a partir dos 12 anos.



Todos devem ter recebido, no mínimo, duas doses da vacina anticovid, sendo a última dose há, pelo menos, quatro meses. A estimativa é de que 115.497 pessoas façam parte do grupo prioritário na capital pernambucana.

A vacinação será realizada mediante agendamento no site ou aplicativo do Conecta Recife, disponível a partir das 18h desta sexta-feira (24). No local escolhido, é preciso apresentar documento de identificação, além de um comprovante de que já completou o ciclo vacinal.

