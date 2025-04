A- A+

ação inverno Recife conclui limpeza de 46 canais de maior impacto, com remoção de 22 mil toneladas de lixo Medida integra a Ação Inverno 2025, operação de várias frentes da prefeitura que visa combater os efeitos das chuvas com o período de maior preciptações batendo à porta

Recife anunciou, na manhã desta sexta-feira (11), que concluiu a limpeza de 46 dos canais com maior impacto na infraestrutura da cidade. A medida integra a Ação Inverno 2025, operação de várias frentes da prefeitura que visa a combater os efeitos das chuvas às vésperas do período de maior preciptação.

Ao todo, mais de 22 mil toneladas de resíduos foram removidos dos canais segundo a prefeitura. Com o aumento do volume de água durante fortes chuvas, esse lixo entope as valas e causa alagamentos nas ruas, o que, por sua vez, gera grande transtorno para a população.

Serviço segue no Ibura

Segundo a prefeitura, neste momento, o trabalho segee no Canal Três Carneiros, no bairro do Ibura, Zona Sul do Recife. A intervenção acontece no trecho entre a Rua Expedicionário Francisco Vitoriano e a Rua Coronel Vilagran, totalizando 2.099 metros de extensão.

Recife conclui limpeza de 46 canais de maior impacto, com remoção de 22 mil toneladas de lixo. - Foto: Marlon Diego/ Prefeitura do Recife

A limpeza no Ibura, executada pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), terá duração de 60 dias e deve ser concluída até 7 de junho, com investimento de R$ 200 mil. Os serviços são realizados de forma manual e mecanizada. Até agora, já foram retiradas aproximadamente 275 toneladas de resíduos do local.

“Durante todo o ano todo, de janeiro a janeiro, a Prefeitura faz a limpeza e desobstrução de todos os 99 canais que cortam o Recife. Só de janeiro até agora, já foram 46 que passaram por esse mesmo processo", explicou o prefeito em exercício e secretário de Infraestrutura, Victor Marques.

Atualmente, 13 frentes de trabalho estão em andamento e outras 37 já estão programadas. No total, mais de R$ 9 milhões são investidos na limpeza dos canais.



"A ação envolve muitos profissionais, maquinário e tecnologia, porque a gente precisa que os canais estejam funcionando corretamente, para ajudar a prevenir os pontos de transborda e alagamento. É por isso que a gente pede tanto a colaboração da população, para que todo mundo faça a sua parte, jogando o lixo nos locais adequados”, completou Victor Marques.

Ação Inverno 2025

A Ação Inverno 2025 foi anunciada na quarta-feira (9), com investimento recorde de R$ 322,9 milhões. Ao todo, segundo a prefeitura, 3.715 profissionais estarão a postos para atender a população em diversos âmbitos, como saúde, limpezas e manutenção, segurança, dentre outros.



Dentre os serviços previstos, estão, dentre outros, o andamento das obras do Parque Alagável, no Campo do Sena, no Barro, Zona Oeste do Recife; ações de urbanização na Comunidade do Bem, no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife, que sofre, ano após ano, graves efeitos das chuva; e "obras tamanho família", que são as intervenções de grande porte em andamento em áreas de encostas.

