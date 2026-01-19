A- A+

MOBILIDADE Recife: linhas de ônibus sofrem mudanças para a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada Alterações temporárias afetam itinerários e pontos de parada no Centro do Recife

Diversas linhas de ônibus que circulam pelo Centro do Recife sofrerão alterações temporárias nos itinerários e pontos de parada para a montagem do Camarote Oficial do Galo da Madrugada.

De acordo com o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), a interdição afetará a pista Leste da Avenida Dantas Barreto, no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo, no bairro de Santo Antônio.



A ação terá início após o fechamento das vias pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), a partir desta terça-feira (20), com mudanças que irão afetar linhas do Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR).

Com a alteração, os coletivos deixarão de acessar a via e passarão a circular pela Rua do Imperador, onde serão implantadas paradas provisórias para atender aos usuários.



Confira as linhas afetadas quue deixarão de acessar temporariamente a pista Leste da Avenida Dantas Barreto:

513 (Córrego da Areia);

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

O novo trajeto passa a seguir pela Avenida Princesa Isabel, Ponte Princesa Isabel, Rua do Sol, Praça da República, com conversão à direita na Rua do Imperador, retomando o percurso pela Avenida Nossa Senhora do Carmo e Avenida Martins de Barros, entre os bairros da Boa Vista, Santo Antônio e São José.

Paradas provisórias e mudanças nos pontos de embarque

Com a mudança de itinerário, foram definidas paradas provisórias na Rua do Imperador, distribuídas de acordo com cada linha atendida pelo CTM, no bairro de Santo Antônio.

Parada 01 (em frente à Igreja de São Francisco, no lado oposto ao Santander):

513 (Córrego da Areia)

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

Parada 02 – seletiva 180212 (em frente ao imóvel nº 382, lado oposto ao Arquivo Público Estadual):

712 (Alto Santa Terezinha – via PCR);

713 (Bomba do Hemetério – via Cais do Apolo);

714 (Alto José Bonifácio – via PCR);

743 (Alto José Bonifácio – João de Barros – via PCR);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 03, localizada na Praça 17, atenderá as linhas:

513 (Córrego da Areia)

711 (Alto do Pascoal);

722 (Campina do Barreto);

723 (Cajueiro);

724 (Chão de Estrelas);

746 (Alto do Capitão);

822 (Jardim Brasil I – Cruz Cabugá);

824 (Jardim Brasil II – Cruz Cabugá).

Parada 04 – seletiva 180211, próxima à Igreja do Divino Espírito Santo, será utilizada pelas linhas:

612 (Morro da Conceição – Cruz Cabugá);

621 (Alto Treze de Maio – Príncipe);

622 (Vasco da Gama – Cruz Cabugá);

642 (Guabiraba – Córrego do Jenipapo);

Além disso, os usuários também poderão optar pelo PED seletivo 180448, localizado na Praça da República, em frente à Caixa Econômica Federal, como alternativa de embarque.

O CTM informa que algumas paradas seletivas serão totalmente desativadas durante o período de montagem do camarote, especialmente aquelas que estão localizadas no trecho entre a Praça da Independência e a Avenida Nossa Senhora do Carmo.

Com a interdição, diversos pontos seletivos localizados no canteiro central da pista Leste da Avenida Dantas Barreto deixarão de funcionar temporariamente, incluindo paradas próximas às estações de BRT da Praça da República e Nossa Senhora do Carmo, além de pontos em frente a estabelecimentos comerciais e edifícios da área central.



Para cada ponto desativado, foram estabelecidas opções alternativas de embarque, devidamente sinalizadas e divulgadas.

O Consórcio também orienta os usuários a ficarem atentos às sinalizações, comunicados nos ônibus e orientações dos agentes de fiscalização, além de programarem seus deslocamentos com antecedência durante o período de interdição.



Todas as mudanças têm caráter temporário e visam garantir a segurança viária e a organização do tráfego durante os preparativos do Carnaval 2026.

