Recife: local onde ocorreu tragédia em 2019, em Dois Unidos, na Zona Norte, ganha Praça da Infância

A oitava Praça da Infância, entregue na manhã deste domingo (5), no bairro de Dois Unidos, Zona Norte do Recife, transforma a comunidade. A Rua Bela Vista, no Córrego do Morcego, deixa de lado a dor do luto para tornar-se um exemplo de luta por uma cidade melhor. A observação é do prefeito João Campos (PSB), ao lembrar a tragédia de 2019.

"Em um dia de sol como este, um cano da Compesa estourou, vitimando famílias, sete pessoas e sonhos. Me comprometi a fazer aqui um espaço para celebrar a vida e a leveza da vida", contou o prefeito João Campos.

O equipamento, construído em uma área sem uso, recebeu investimento de R$ 736 mil, incluindo infraestrutura, brinquedos e outros componentes. As obras foram executadas pela Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) e potencializam o local.

Além de ser utilizada por crianças, público-alvo do projeto, a praça tem o potencial de ser apropriada pelos demais moradores da região e pelos estudantes da Escola Municipal Olindina Monteiro de Oliveira França.

Desníveis

Em um levantamento técnico para o reconhecimento da área, verificou-se a necessidade de trabalhar os acessos existentes, com enfoque na melhoria das condições do local em razão da existência de muitos desníveis. “Hoje estamos entregando à população um espaço com qualidade, feito depois de ouvirmos as pessoas”, afirmou o prefeito.

João Campos acrescentou que a Prefeitura do Recife está elevando o padrão dos equipamentos públicos para que todos os recifenses tenham as mesmas oportunidades de diversão, lazer e desenvolvimento.

“Eu disse aqui de forma muito nítida que a gente não pode ter uma cidade que constrói um padrão em uma área mais rica e outro padrão em uma área mais humilde. A gente tem que fazer equipamento de qualidade na cidade inteira."

Uma das sobreviventes da tragédia, a dona de casa Alexsandra de França Silva, 51 anos, perdeu o filho Emanuel Henrique, 25, a nora, Érica Virgínia, 19, e o neto recém-nascido, Érick Júnior, de dois meses.

"Tenho muita saudade, mas hoje estou com o coração aliviado por saber que ao sair de casa vou ver outra imagem. Em vez de casas destruídas e pela metade, vou encontrar muitas crianças brincando. Nunca mais quero ver isso aqui nem em canto nenhum", relatou a dona de casa Alexsandra.



Também participaram da entrega de ontem o secretário de Educação, Fred Amancio, a secretária de Infraestrutura, Marília Dantas, os vereadores Carlos Muniz, Felipe Francismar e Hélio Guabiraba, todos do PSB, além de líderes comunitários e moradores da região.





Inovação urbana

A Praça da Infância do Córrego do Morcego também recebeu quatro painéis de arte urbana por meio do programa Colorindo o Recife, realizado pela Secretaria Executiva de Inovação Urbana. Os grafiteiros Caju, Cardeal, Chico Tadeu e Fábio Maia, credenciados ao programa, criaram murais que celebram a infância e ressaltam a importância das brincadeiras de rua.

As obras homenageiam brinquedos tradicionais como o telefone de lata e o carrinho de rolimã, resgatando a nostalgia das brincadeiras de antigamente. Além disso, a escadaria que dá acesso à praça foi pintada com elementos lúdicos para proporcionar uma experiência pedagógica urbana, incentivando a interação das crianças com a cidade.



As Praças da Infância já existem nos bairros da Encruzilhada, Zona Norte; Compaz Miguel Arraes (na Madalena) e San Martin, na Zona Oeste; Ibura, Entra Apulso (comunidade em Boa Viagem), na Zona Sul; Tejipió e Madalena, na Zona Oeste da cidade..

