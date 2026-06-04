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FURTOS Recife tem mais de 100 furtos de semáforos em 9 meses; prejuízo é de mais de R$ 685 mil Em vídeos publicados nas redes sociais, a prefeitura mostrou diversos flagrantes de suspeitos furtando os equipamentos

O Recife registrou mais de 100 furtos de equipamentos de semáforos em nove meses. As ocorrências, segundo a prefeitura da cidade, se referem ao período entre setembro de 2025 e maio de 2026, e já causaram um prejuízo de mais de R$ 685 mil aos cofres públicos.

Para além do dano material, no entanto, a prefeitura acendeu um alerta para a segurança da população, e foi às redes sociais denunciar os crimes.

"Quando equipamentos dos semáforos são roubados, o prejuízo vai muito além do objeto. A população é quem paga a conta, enfrentando mais congestionamentos, mais riscos de acidentes e mais transtornos no dia a dia", afirmou a prefeitura.

Em vídeos publicados nas redes sociais, a gestão municipal mostrou ainda diversos flagrantes de suspeitos furtando os equipamentos. Em algumas das gravações, homens aparecem escalando postes para retirar semáforos.

Em um desses casos, no cruzamento da Avenida Cruz Cabugá com a Rua Pedro Afonso, em Santo Amaro, no Centro da cidade, um suspeito coloca o objeto furtado em um saco plástico e deixa o local. O crime foi em 13 de maio.

Há ainda um registro de 28 de janeiro deste ano em que um homem é visto carregando um semáforo ainda ligado à estrutura, no cruzamento das ruas 13 de maio e Pedro Afonso, também em Santo Amaro. Em seguida, ele puxa a fiação até rompê-la para fugir com o equipamento.

Principais alvos dos criminosos

Procurada pela reportagem, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) informou que as áreas mais afetadas pelos criminosos são de alta circulação, como a Avenida Cruz Cabugá, Avenida Norte e Avenida Agamenon Magalhães.

Veja, abaixo, os locais com mais registros:

Avenida Cruz Cabugá , em frente ao Mercado de Santo Amaro: 9 ocorrências;



, em frente ao Mercado de Santo Amaro: 9 ocorrências; Avenida Professor José dos Anjos com a Estrada de Água Fria: 8 ocorrências;



com a Estrada de Água Fria: 8 ocorrências; Avenida Norte , em frente ao número 1172, nas proximidades da Paróquia de São Sebastião: 7 ocorrências;



, em frente ao número 1172, nas proximidades da Paróquia de São Sebastião: 7 ocorrências; Avenida Norte com a Rua Guadalupe: 7 ocorrências;



com a Rua Guadalupe: 7 ocorrências; Avenida Agamenon Magalhães, sob o Viaduto da Avenida Norte, no sentido Olinda: 6 ocorrências.

* Dados referentes ao período entre setembro de 2025 e início de maio de 2026.

Medidas da CTTU

Para tentar coibir os crimes, a CTTU informou que colocou em práticas algumas ações, como a substituição da fiação de cobre por alumínio, instalação de dispositivos de rastreamento em equipamentos semafóricos e reforço na proteção das estruturas dos postes e controladores.

"A Autarquia destaca ainda que, em casos de semáforos apresentando mau funcionamento, a população pode acionar o teleatendimento gratuito da CTTU pelo número 0800.081.1078", completou a CTTU.

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