Educação

Recife: mais de 500 novos profissionais são convocados em concurso da rede municipal de ensino

Novos professores e Auxiliares de Apoio ao Desenvolvimento Educacional Especial (AADEEs) serão nomeados

Secretaria de Educação do Recife anuncia a convocação de mais de 500 novos profissionais para a Rede Municipal de Ensino Secretaria de Educação do Recife anuncia a convocação de mais de 500 novos profissionais para a Rede Municipal de Ensino - Foto: Edson Holanda/PCR

A Secretaria de Educação do Recife anunciou a convocação de mais de 500 novos profissionais para a rede municipal de ensino, entre professores e auxiliares de apoio ao desenvolvimento educacional especial (AADEEs).

O concurso para professores previa inicialmente 1.000 vagas. Ao todo, já foram nomeados 2.570 professores, sendo 2.149 professores I e 421 professores II, número que ultrapassa em mais de 150% a quantidade inicial de vagas ofertadas.

Durante o anúncio das novas convocações, o prefeito João Campos destacou o alcance da medida.

“Vamos zerar o cadastro de reserva de professor, com a convocação de mais de 300 docentes, além de mais de 150 profissionais da educação inclusiva e mais de 50 professores de disciplinas específicas. Com isso, alcançamos uma marca histórica: já são mais de 2.500 professores convocados na nossa gestão”, afirmou.

Além do reforço no quadro de professores, o concurso previa 400 vagas, mas, com a nova convocação, o município alcança a marca de 452 AADEEs nomeados, superando em 13% o quantitativo inicialmente previsto.

“Investir nos AADEEs é investir em uma educação que não deixa ninguém para trás. Esses profissionais são fundamentais para garantir cuidado, inclusão e dignidade no cotidiano das escolas. Ampliar as convocações além do previsto reforça nosso compromisso com uma rede mais humana, acessível e justa”, disse a secretária de Educação do Recife, Cecília Cruz.

Com informações da assessoria.

