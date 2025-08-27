A- A+

Religião Recife: Marcha para Jesus deve reunir 60 mil cristãos na avenida Boa Viagem neste sábado (30) O evento, que celebra a fé e união entre várias igrejas cristãs, terá concentração às 14h, no Edifício Castelinho, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital

A avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe a Marcha para Jesus neste sábado (30), com concentração às 14h. O evento, que chega a sua 27ª edição, pretende reunir mais de 60 mil fiéis de várias igrejas cristãs de Pernambuco em um momento de celebração de fé e união.

O trânsito da área deve ser parcialmente bloqueado durante a marcha, que começa nas imediações do Edifício Castelinho, na orla da Praia de Boa Viagem, e seguirá até o Parque Dona Lindu, onde terão apresentações religiosas.

Uma campanha para arrecadação de alimentos também será realizada durante o momento para incentivar a solidariedade e a contribuição para aqueles que mais precisam. Com a parceria de G10 Favelas, o Edifício Castelinho e o Parque Dona Lindu serão os dois principais pontos de coleta para quem quiser se juntar a ação solidária.

Além disso, a edição, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, oferecerá serviços como aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinas e outros exames básicos para os presentes.

Programação

A programação da Marcha Para Jesus inclui uma série de atrações musicais que prometem animar os participantes ao longo do percurso. Entre os artistas confirmados estão: Renascer Praise, Gabriel Guedes, Jotapê, Midian Lima e Victim.

O evento ainda terá atividades voltadas para o público infantil, como o tradicional trenzinho e apresentações de dança, e a presença de intérpretes de Libras para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.

Trânsito

Por conta da Marcha, o trânsito da Avenida Boa Viagem deverá bloquear o percurso feito durante o evento ao longo da tarde de sábado. Os participantes seguirão no sentido oposto à direção que os veículos costumam fluir.

Ao passo que a Marcha para Jesus for avançando e se aproximando do Parque, que é o local de encerramento da festa, os agentes da CTTU deverão ir liberando a via por onde os fiéis já passaram.

Serviço

Marcha Para Jesus Recife 2025

Concentração: Edifício Castelinho, Avenida Boa Viagem

Palco: Parque Dona Lindu

Sábado, 30 de agosto, 14h

Com informações da assessoria.

Veja também