Religião

Recife: Marcha para Jesus deve reunir 60 mil cristãos na avenida Boa Viagem neste sábado (30)

O evento, que celebra a fé e união entre várias igrejas cristãs, terá concentração às 14h, no Edifício Castelinho, em Boa Viagem, na Zona Sul da capital

Marcha para Jesus 2025 terá edição no Recife neste sábado (30), com percurso pela Avenida Boa ViagemMarcha para Jesus 2025 terá edição no Recife neste sábado (30), com percurso pela Avenida Boa Viagem - Foto: Divulgação

A avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, recebe a Marcha para Jesus neste sábado (30), com concentração às 14h. O evento, que chega a sua 27ª edição, pretende reunir mais de 60 mil fiéis de várias igrejas cristãs de Pernambuco em um momento de celebração de fé e união.

O trânsito da área deve ser parcialmente bloqueado durante a marcha, que começa nas imediações do Edifício Castelinho, na orla da Praia de Boa Viagem, e seguirá até o Parque Dona Lindu, onde terão apresentações religiosas.

Uma campanha para arrecadação de alimentos também será realizada durante o momento para incentivar a solidariedade e a contribuição para aqueles que mais precisam. Com a parceria de G10 Favelas, o Edifício Castelinho e o Parque Dona Lindu serão os dois principais pontos de coleta para quem quiser se juntar a ação solidária.

Além disso, a edição, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, oferecerá serviços como aferição de pressão arterial, testes de saúde, orientações sobre cuidados preventivos, vacinas e outros exames básicos para os presentes.

Programação
A programação da Marcha Para Jesus inclui uma série de atrações musicais que prometem animar os participantes ao longo do percurso. Entre os artistas confirmados estão: Renascer Praise, Gabriel Guedes, Jotapê, Midian Lima e Victim.

O evento ainda terá atividades voltadas para o público infantil, como o tradicional trenzinho e apresentações de dança, e a presença de intérpretes de Libras para que pessoas com deficiência auditiva possam acompanhar todas as atividades.

Trânsito
Por conta da Marcha, o trânsito da Avenida Boa Viagem deverá bloquear o percurso feito durante o evento ao longo da tarde de sábado. Os participantes seguirão no sentido oposto à direção que os veículos costumam fluir. 

Ao passo que a Marcha para Jesus for avançando e se aproximando do Parque, que é o local de encerramento da festa, os agentes da CTTU deverão ir liberando a via por onde os fiéis já passaram.

Serviço
Marcha Para Jesus Recife 2025

Concentração: Edifício Castelinho, Avenida Boa Viagem
Palco: Parque Dona Lindu
Sábado, 30 de agosto, 14h

Com informações da assessoria.

